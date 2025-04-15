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Esra Erol'da Aylardır Aranan Fatih Aydın'ın Olduğu Tahmin Edilen Bir Cansız Beden Bulundu!

Esra Erol'da Aylardır Aranan Fatih Aydın'ın Olduğu Tahmin Edilen Bir Cansız Beden Bulundu!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
15.04.2025 - 14:59

Esra Erol'da geçtiğimiz yıldan bu yana aranan 22 yaşındaki Fatih Aydın ile ilgili yeni bir gelişme gündeme geldi. Aydın'ın kaybında ne bir iz ne de bir kanıt bulunabilmişti. Erol, canlı yayında metruk bir binada çürümüş bir ceset bulunduğunu açıkladı. Üzerindeki kıyafetler ve görgü tanıklarının ifadelerine göre cansız beden Aydın ile uyuşuyordu.

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2024'ün Ekim ayından bu yana Esra Erol, 22 yaşındaki Fatih Aydın'ı arıyor.

2024'ün Ekim ayından bu yana Esra Erol, 22 yaşındaki Fatih Aydın'ı arıyor.

Hatırlarsanız geçtiğimiz yıl gündeme gelen Fatih Aydın'ın kaybı Türkiye'nin gündemine yerleşmişti. Aydın ile ilgili annesi Rabia ve Mahmut Erol'un yayınlarına katılmış ve oğulları ile ilgili bir iz aramıştı. Hatta yayının son günlerinde anne Rabia ile ilgili iddialar ortaya atılmıştı. 

Önce baba Mahmut'un alkol sebebiyle yaşadığı bağımlılığın eve yansıdığı ve evde oğluyla kavga etmiş olabileceği ihtimali değerlendirildi. Daha sonra Fatih'in uyuşturucu madde kullandığına dair iddialar konuşuldu. Ardından annesinin temizlik işi için bazı erkeklerle görüştüğü ve bu erkeklerin pek de güvenilir isimler olmadığı gündeme getirildi. Ancak bir sonuca ulaşılamadı. Erol'un yayınları ihbar kabul edildi.

Savcılık harekete geçtikten sonra ilk kez Esra Erol'dan haber geldi.

Savcılık harekete geçtikten sonra ilk kez Esra Erol'dan haber geldi.

Aylardır aranan ve kendisinden bir iz bulunamayan genç adam ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul'da kaybolan ve kimliğinin bulunduğuna dair bilgi veren şahitlerin gösterdiği bölgenin yakınlarında bir erkek cesedi bulundu. 

Küçükçekmece'de metruk bir binada bulunan cansız bedeni bulanlar vücudun çürüdüğünü söylediler. Polis görgü tanıklarını ifadeye aldı. Cansız beden incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 

İlk gelen bilgilere göre cesedin üzerinde yeşil renkte bir tşört vardı. Erol'un yayınlarında annesi Rabia Fatih'in evden yeşil tşört ve kot pantolonla çıktığını söylemişti. Kıyafetler bulunan erkek bedeniyle uyuşurken aynı zamanda bu binaya öldürüldükten sonra birinin bıraktığı izlenimi uyandırdığı da şahitler tarafından tahmin edildi. Diğer yandan bedenin altında yalnızca bir iç çamaşırı olduğu detayı da konuşuldu.

Erol, annesinin bedenin teşhis edilmesi için doku örneği vermek üzere resmi kurumlarda olduğunu ve yeni gelecek gelişmeleri aktaracağını açıkladı.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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