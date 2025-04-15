Esra Erol'da Aylardır Aranan Fatih Aydın'ın Olduğu Tahmin Edilen Bir Cansız Beden Bulundu!

Hatırlarsanız geçtiğimiz yıl gündeme gelen Fatih Aydın'ın kaybı Türkiye'nin gündemine yerleşmişti. Aydın ile ilgili annesi Rabia ve Mahmut Erol'un yayınlarına katılmış ve oğulları ile ilgili bir iz aramıştı. Hatta yayının son günlerinde anne Rabia ile ilgili iddialar ortaya atılmıştı.

Önce baba Mahmut'un alkol sebebiyle yaşadığı bağımlılığın eve yansıdığı ve evde oğluyla kavga etmiş olabileceği ihtimali değerlendirildi. Daha sonra Fatih'in uyuşturucu madde kullandığına dair iddialar konuşuldu. Ardından annesinin temizlik işi için bazı erkeklerle görüştüğü ve bu erkeklerin pek de güvenilir isimler olmadığı gündeme getirildi. Ancak bir sonuca ulaşılamadı. Erol'un yayınları ihbar kabul edildi.