Esra Erol'da Aylardır Aranan Fatih Aydın'ın Olduğu Tahmin Edilen Bir Cansız Beden Bulundu!
Esra Erol'da geçtiğimiz yıldan bu yana aranan 22 yaşındaki Fatih Aydın ile ilgili yeni bir gelişme gündeme geldi. Aydın'ın kaybında ne bir iz ne de bir kanıt bulunabilmişti. Erol, canlı yayında metruk bir binada çürümüş bir ceset bulunduğunu açıkladı. Üzerindeki kıyafetler ve görgü tanıklarının ifadelerine göre cansız beden Aydın ile uyuşuyordu.
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2024'ün Ekim ayından bu yana Esra Erol, 22 yaşındaki Fatih Aydın'ı arıyor.
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Savcılık harekete geçtikten sonra ilk kez Esra Erol'dan haber geldi.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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