Mutfak Bahane'de Nursel Ergin'in Tattığı Böreğin İçinden Çıkan Şey Mide Bulandırdı!
Uzun yıllardır Gelinim Mutfak'ta programını sunan Nursel Ergin şimdilerde Mutfak Bahane programıyla ekranlara geliyor. Atv ekranlarında yayınlanan yarışmada 4 çift en yüksek puanları toplamak için mücadele ediyor. Yemek yarışmasının bugünkü bölümünde hiç beklenmedik bir olay yaşandı. Nursel Ergin'in tadına baktığı ıspanaklı böreklerden birinin içinden çıkan şey mide bulandırdı. Tabağın sahibi olan çift arasında da tansiyon yükseldi.
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Sunuculuğunu Nursel Ergin'in üstlendiği Mutfak Bahane son günlerin dikkat çeken yeni yarışmalarından biri oldu.
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El lezzeti ve tezgah başındaki maharetlerini sergileyen gelinlerin yarıştığı Mutfak Bahane'nin son bölümünde hiç beklenmedik tatsız bir olay yaşandı.
Gelinler de sırayla gelip lastikli böreğin kime ait olduğunu anlamaya çalıştı. O anları buradan izleyebilirsiniz:
Görüntülerin yeniden incelenmesinin ardından paket lastiği çıkan böreğin Seda geline ait olduğu ortaya çıktı.
İzleyenleri şoke eden bölümün ardından puan tablosu da netleşti. Günün kazananı 20 puan toplayan yeni gelin Tazegül oldu.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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