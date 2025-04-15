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Mutfak Bahane'de Nursel Ergin'in Tattığı Böreğin İçinden Çıkan Şey Mide Bulandırdı!

Mutfak Bahane'de Nursel Ergin'in Tattığı Böreğin İçinden Çıkan Şey Mide Bulandırdı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
15.04.2025 - 17:55

Uzun yıllardır Gelinim Mutfak'ta programını sunan Nursel Ergin şimdilerde Mutfak Bahane programıyla ekranlara geliyor. Atv ekranlarında yayınlanan yarışmada 4 çift en yüksek puanları toplamak için mücadele ediyor. Yemek yarışmasının bugünkü bölümünde hiç beklenmedik bir olay yaşandı. Nursel Ergin'in tadına baktığı ıspanaklı böreklerden birinin içinden çıkan şey mide bulandırdı. Tabağın sahibi olan çift arasında da tansiyon yükseldi.

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Sunuculuğunu Nursel Ergin'in üstlendiği Mutfak Bahane son günlerin dikkat çeken yeni yarışmalarından biri oldu.

Sunuculuğunu Nursel Ergin'in üstlendiği Mutfak Bahane son günlerin dikkat çeken yeni yarışmalarından biri oldu.

Atv ekranlarında hafta içi her gün saat 14.00’te izleyici karşısına program kısa sürede sabah kuşağının sevilen yapımları arasına girdi. 4 ayrı gelin ve kayınvalide finalde en yüksek puanı toplayıp 20 bileziğin sahibi olmak için kıyasıya mücadele ediyor.

El lezzeti ve tezgah başındaki maharetlerini sergileyen gelinlerin yarıştığı Mutfak Bahane'nin son bölümünde hiç beklenmedik tatsız bir olay yaşandı.

El lezzeti ve tezgah başındaki maharetlerini sergileyen gelinlerin yarıştığı Mutfak Bahane'nin son bölümünde hiç beklenmedik tatsız bir olay yaşandı.

Gelinlerin gözünün bağlandığı ve eşlerin yönlendirdiği oyunda ıspanaklı börek yapıldı. Yarışmanın sonunda her bir tabağın tadına bakan Nursel Ergin kötü bir sürprizle karşılaştı. Ünlü sunucunun yediği böreğin içinden paket lastiği çıktı. Gördüğü manzara karşısında deliye dönen Ergin 'Arkadaşlar bu ne? Gerçekten midem bulandı ve yedim ben bunu. Ispanak sapı zannettim. Bu kadar olmaz lütfen yani! Şunu buraya bırakan yarışma programına katılmasın. Bu lastik buraya nasıl girdi? Hepinizi diskalifiye mi edeyim!?' diyerek öfkelendi.

Gelinler de sırayla gelip lastikli böreğin kime ait olduğunu anlamaya çalıştı. O anları buradan izleyebilirsiniz:

Görüntülerin yeniden incelenmesinin ardından paket lastiği çıkan böreğin Seda geline ait olduğu ortaya çıktı.

Görüntülerin yeniden incelenmesinin ardından paket lastiği çıkan böreğin Seda geline ait olduğu ortaya çıktı.

Yaşananlar karşında gözü bağlı olan ekibine kızan Harun'un sert tepkileri Nursel Ergin'i daha da sinirlendirdi. Seda ve Harun arasında tansiyon yükseldi. 'Başım dönüyor' diyen Seda stüdyodan çıkmak istersen yere düştü.

İzleyenleri şoke eden bölümün ardından puan tablosu da netleşti. Günün kazananı 20 puan toplayan yeni gelin Tazegül oldu.

İzleyenleri şoke eden bölümün ardından puan tablosu da netleşti. Günün kazananı 20 puan toplayan yeni gelin Tazegül oldu.

Siz bu yaşananlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım...

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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