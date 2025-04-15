Mutfak Bahane'de Nursel Ergin'in Tattığı Böreğin İçinden Çıkan Şey Mide Bulandırdı!

Gelinlerin gözünün bağlandığı ve eşlerin yönlendirdiği oyunda ıspanaklı börek yapıldı. Yarışmanın sonunda her bir tabağın tadına bakan Nursel Ergin kötü bir sürprizle karşılaştı. Ünlü sunucunun yediği böreğin içinden paket lastiği çıktı. Gördüğü manzara karşısında deliye dönen Ergin 'Arkadaşlar bu ne? Gerçekten midem bulandı ve yedim ben bunu. Ispanak sapı zannettim. Bu kadar olmaz lütfen yani! Şunu buraya bırakan yarışma programına katılmasın. Bu lastik buraya nasıl girdi? Hepinizi diskalifiye mi edeyim!?' diyerek öfkelendi.