Ortalık Karışacak: Kızılcık Şerbeti'ne Doktorlar Dizisinin Efsane İsmi Konuk Oyuncu Olarak Geliyor!
Kızılcık Şerbeti'nde Sibel Taşçıoğlu'nun hayat verdiği 'Pembe' karakterinin ölümü izleyicileri şoke etti. Bu hamleyle birlikte senaryonun devamında neler olacağı daha da merak konusu haline geldi. Ortalık böylesine karışıkken oyuncu kadrosunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Doktorlar dizisiyle ekranlara damgasını vuran bir oyuncu Kızılcık Şerbeti kadrosuna konuk olacak.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Show Tv ekranlarının fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde 'Pembe Ünal' 96. bölümünde öldü.
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Kızılcık Şerbeti cephesinde gündem bir hayli hareketliyken oyuncu kadrosunda sürpriz bir gelişme yaşandı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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