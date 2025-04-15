Ortalık Karışacak: Kızılcık Şerbeti'ne Doktorlar Dizisinin Efsane İsmi Konuk Oyuncu Olarak Geliyor!

Sibel Taşçıoğlu'nun üç sezondur hayat verdiği Pembe, doğum gününde Işıl tarafından zehirlenerek öldürüldü. Pinko'nun diziden ayrılması izleyicilerin tepkisini çekti. 'Haksızlık' olarak değerlendirilen veda sonrası cuma günlerinin vazgeçilmez olan dizisinde nasıl bir hikaye işlenmeye devam edeceği de merak konusu oldu. Pek çok kişi 30 Mayıs'ta yayınlanacak 103. bölümle sezon finali yapacak olan Şerbo'yla ilgili 'Senaryo değişecek mi?' diye sorgulamaya başladı.