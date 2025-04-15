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Ortalık Karışacak: Kızılcık Şerbeti'ne Doktorlar Dizisinin Efsane İsmi Konuk Oyuncu Olarak Geliyor!

Ortalık Karışacak: Kızılcık Şerbeti'ne Doktorlar Dizisinin Efsane İsmi Konuk Oyuncu Olarak Geliyor!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
15.04.2025 - 12:39

Kızılcık Şerbeti'nde Sibel Taşçıoğlu'nun hayat verdiği 'Pembe' karakterinin ölümü izleyicileri şoke etti. Bu hamleyle birlikte senaryonun devamında neler olacağı daha da merak konusu haline geldi. Ortalık böylesine karışıkken oyuncu kadrosunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Doktorlar dizisiyle ekranlara damgasını vuran bir oyuncu Kızılcık Şerbeti kadrosuna konuk olacak. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Show Tv ekranlarının fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde 'Pembe Ünal' 96. bölümünde öldü.

Show Tv ekranlarının fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde 'Pembe Ünal' 96. bölümünde öldü.

Sibel Taşçıoğlu'nun üç sezondur hayat verdiği Pembe, doğum gününde Işıl tarafından zehirlenerek öldürüldü. Pinko'nun diziden ayrılması izleyicilerin tepkisini çekti. 'Haksızlık' olarak değerlendirilen veda sonrası cuma günlerinin vazgeçilmez olan dizisinde nasıl bir hikaye işlenmeye devam edeceği de merak konusu oldu. Pek çok kişi 30 Mayıs'ta yayınlanacak 103. bölümle sezon finali yapacak olan Şerbo'yla ilgili 'Senaryo değişecek mi?' diye sorgulamaya başladı.

Kızılcık Şerbeti cephesinde gündem bir hayli hareketliyken oyuncu kadrosunda sürpriz bir gelişme yaşandı.

Kızılcık Şerbeti cephesinde gündem bir hayli hareketliyken oyuncu kadrosunda sürpriz bir gelişme yaşandı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; bir dönem ekranlara damgasını vurmuş Doktorlar dizisinde bir estetik cerrahı olan 'Aslan' karakteriyle hafızalara kazınan Devrim Nas, Kızılcık Şerbeti'ne konuk olacak. 

Konuk oyuncu olarak fenomen dizisinin kadrosuna girecek olan Devrim Nas bir tiyatrocuyu canlandıracak. 

Görünen o ki, suların hareketlendiği dizide entrika üstüne entrika yaşanacak!

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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