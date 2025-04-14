Esra Erol'da Programında 21 Yaşındaki Cuma'nın 47 Yaşındaki Kayınvalidesini Hamile Bıraktığı Ortaya Çıktı!
Esra Erol'da programında nerdeyse her gün ilginç bir olayla karşı karşıya kalıyoruz. Ancak bu kez fazlasıyla ilginç ve tepki çeken bir durum programda ortaya çıktı. Dilek adlı engelli genç kız, nişanlısı ve annesinin kaçtığını iddia etti. Annesi ve nişanlısının ilişkisi olduğunu ve altınları da alarak kaçtıklarını iddia eden genç kız, onlardan şiddet gördüğünü açıkladı. Yayına telefonla bağlanan bir izleyici de anne Güldane'nin Cuma'dan 3 aylık hamile olduğunu iddia etti.
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ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında gündeme bomba gibi düşen bir konu işleniyor.
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Telefona bağlanan bir izleyici, anne Güldane'nin Cuma'dan 3 aylık hamile olduğunu dile getirdi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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