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Esra Erol'da Programında 21 Yaşındaki Cuma'nın 47 Yaşındaki Kayınvalidesini Hamile Bıraktığı Ortaya Çıktı!

Esra Erol'da Programında 21 Yaşındaki Cuma'nın 47 Yaşındaki Kayınvalidesini Hamile Bıraktığı Ortaya Çıktı!

Esra Erol
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
14.04.2025 - 20:28

Esra Erol'da programında nerdeyse her gün ilginç bir olayla karşı karşıya kalıyoruz. Ancak bu kez fazlasıyla ilginç ve tepki çeken bir durum programda ortaya çıktı. Dilek adlı engelli genç kız, nişanlısı ve annesinin kaçtığını iddia etti. Annesi ve nişanlısının ilişkisi olduğunu ve altınları da alarak kaçtıklarını iddia eden genç kız, onlardan şiddet gördüğünü açıkladı. Yayına telefonla bağlanan bir izleyici de anne Güldane'nin Cuma'dan 3 aylık hamile olduğunu iddia etti.

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ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında gündeme bomba gibi düşen bir konu işleniyor.

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında gündeme bomba gibi düşen bir konu işleniyor.

25 yaşındaki Dilek adlı genç kız, 21 yaşındaki nişanlısı Cuma ile 47 yaşındaki annesinin birlikte kaçtıklarını iddia etti. Uygunsuz davranışlarına şahit olduğunu dile getiren Dilek, ikilinin altınları da alarak kaçtıkları, kendisini tehdit ettikleri ve şiddet uyguladıkları iddiasında bulundu.

Telefona bağlanan bir izleyici, anne Güldane'nin Cuma'dan 3 aylık hamile olduğunu dile getirdi.

Telefona bağlanan bir izleyici, anne Güldane'nin Cuma'dan 3 aylık hamile olduğunu dile getirdi.

Dilek, nişanlısı ve kayınvalidesini birlikte gördüğünü ancak babasına söylerlerse kendisini öldürüp intihar süsü vereceklerini söylediklerini dile getirdi. Nişanlısının acımasız olduğunu söyleyen Dilek, ondan korktuğunu belirtti. Yayına bağlanan bir izleyici ise anne Güldane'nin Cuma'dan hamile olduğunu iddia etti.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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