Esra Erol'da Programında 21 Yaşındaki Cuma'nın 47 Yaşındaki Kayınvalidesini Hamile Bıraktığı Ortaya Çıktı!

Esra Erol'da programında nerdeyse her gün ilginç bir olayla karşı karşıya kalıyoruz. Ancak bu kez fazlasıyla ilginç ve tepki çeken bir durum programda ortaya çıktı. Dilek adlı engelli genç kız, nişanlısı ve annesinin kaçtığını iddia etti. Annesi ve nişanlısının ilişkisi olduğunu ve altınları da alarak kaçtıklarını iddia eden genç kız, onlardan şiddet gördüğünü açıkladı. Yayına telefonla bağlanan bir izleyici de anne Güldane'nin Cuma'dan 3 aylık hamile olduğunu iddia etti.