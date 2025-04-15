Perran Kutman Hayat Bilgisi'ni Anlatırken Gökçe Bahadır'la İlgili Duygulandıran Bir İtirafta Bulundu!
Lise dizileri arasında unutulmaz olanlardan biri de hiç şüphesiz Hayat Bilgisi. Şimdilerde sektörün en bilindik isimlerinden olmasına rağmen o zamanlar ilk rollerini oynayan oyuncuların yanı sıra, Perran Kutman, Altan Gördüm, Tarık Papuççuoğlu gibi usta isimler de dizide rol alıyordu. Üstünden tam 22 yıl geçen dizi hala unutulmazken dizinin Afet Öğretmeni canlandıran Perran Kutman, Candaş Tolga Işık'ın Fenomen programına konuk oldu.
Programda diziye dair anılarını anlatan usta sanatçı, Gökçe Bahadır'la ilgili duygulandıran bir itirafta bulundu.
Kaynak: Kafa TV/ Candaş Tolga Işık-Fenomen
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Hayat Bilgisi 2003-2006 yılları arasında Show TV'de yayınlanmış ve lise dönemini anlatan efsane dizilerden biri.
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Dizinin Afet Öğretmeni Perran Kutman, Candaş Tolga Işık'ın Fenomen programına katılarak diziyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Kutman, konuşması sırasında dizide 'Törpü' Yeliz karakterine hayat veren Gökçe Bahadır'la ilgili duygusal bir itirafta bulundu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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