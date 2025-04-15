Perran Kutman Hayat Bilgisi'ni Anlatırken Gökçe Bahadır'la İlgili Duygulandıran Bir İtirafta Bulundu!

Perran Kutman, Gökçe Bahadır'la ilgili şu sözleri söyledi:

'İşine bu kadar sadık olan Gökçe Bahadır vardı. Gökçe, kapının önünde beni beklerdi. Başka sahne çekiyorum, çekip geleceğim, kıyafetimi değiştireceğim vs. Kapının önünde bekliyordu. Perran Anne derler onlar bana genelde, 'Perran Anne bir kere daha geçebilir miyiz?' 'Tabii geçeriz.' Geçtik. 'Ne diyorsunuz?', 'Çok iyi ama tırmanma yavaş olmalı Gökçe.' Biraz sonra gidiyorum sahnemi çekiyorum, tekrar geldiğimde yine 'Bir kere daha geçebilir miyiz?' diye soruyordu. İnanılmaz bu işi seven ve hırslı bir çocuktu. Gökçe işte böyle yerlere gelebildi.'