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Perran Kutman Hayat Bilgisi'ni Anlatırken Gökçe Bahadır'la İlgili Duygulandıran Bir İtirafta Bulundu!

Perran Kutman Hayat Bilgisi'ni Anlatırken Gökçe Bahadır'la İlgili Duygulandıran Bir İtirafta Bulundu!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
15.04.2025 - 23:06

Lise dizileri arasında unutulmaz olanlardan biri de hiç şüphesiz Hayat Bilgisi. Şimdilerde sektörün en bilindik isimlerinden olmasına rağmen o zamanlar ilk rollerini oynayan oyuncuların yanı sıra, Perran Kutman, Altan Gördüm, Tarık Papuççuoğlu gibi usta isimler de dizide rol alıyordu. Üstünden tam 22 yıl geçen dizi hala unutulmazken dizinin Afet Öğretmeni canlandıran Perran Kutman, Candaş Tolga Işık'ın Fenomen programına konuk oldu.

Programda diziye dair anılarını anlatan usta sanatçı, Gökçe Bahadır'la ilgili duygulandıran bir itirafta bulundu.

Kaynak: Kafa TV/ Candaş Tolga Işık-Fenomen

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Hayat Bilgisi 2003-2006 yılları arasında Show TV'de yayınlanmış ve lise dönemini anlatan efsane dizilerden biri.

Hayat Bilgisi 2003-2006 yılları arasında Show TV'de yayınlanmış ve lise dönemini anlatan efsane dizilerden biri.

Üstünden 22 yıl geçmesine rağmen hala en sevilen yerli yapımlardan biri olma özelliğini koruyan Hayat Bilgisi'nin kadrosunda Perran Kutman, Tarık Papuççuoğlu, Atilla Olgaç, Ümit Erdim, Gökçe Bahadır, Kerem Kupacı gibi pek çok ünlü isim rol alıyordu.

Dizinin Afet Öğretmeni Perran Kutman, Candaş Tolga Işık'ın Fenomen programına katılarak diziyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Dizinin Afet Öğretmeni Perran Kutman, Candaş Tolga Işık'ın Fenomen programına katılarak diziyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Tam 22 yıl sonra bile son derece duygusal bir bağla konuşan Perran Kutman, '__Çocuklar çok önemliydi. Ben onlara o kadar saygılı davrandım ki. Her biri ile ayrı ayrı tekrarlar dahil olmak üzere oynadım. Şimdi yaptıkları işlerde aynı şeyi yapıyorlar. Her sabah okula gelmeden fırına gidip her şeyi alıp sofra hazırlıyordum onlara.' dedi.

Kutman, konuşması sırasında dizide 'Törpü' Yeliz karakterine hayat veren Gökçe Bahadır'la ilgili duygusal bir itirafta bulundu.

Kutman, konuşması sırasında dizide 'Törpü' Yeliz karakterine hayat veren Gökçe Bahadır'la ilgili duygusal bir itirafta bulundu.

Perran Kutman, Gökçe Bahadır'la ilgili şu sözleri söyledi: 

'İşine bu kadar sadık olan Gökçe Bahadır vardı. Gökçe, kapının önünde beni beklerdi. Başka sahne çekiyorum, çekip geleceğim, kıyafetimi değiştireceğim vs. Kapının önünde bekliyordu. Perran Anne derler onlar bana genelde, 'Perran Anne bir kere daha geçebilir miyiz?' 'Tabii geçeriz.' Geçtik. 'Ne diyorsunuz?', 'Çok iyi ama tırmanma yavaş olmalı Gökçe.' Biraz sonra gidiyorum sahnemi çekiyorum, tekrar geldiğimde yine 'Bir kere daha geçebilir miyiz?' diye soruyordu. İnanılmaz bu işi seven ve hırslı bir çocuktu. Gökçe işte böyle yerlere gelebildi.'

O anları ve daha fazlasını buradan izleyebilirsiniz:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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