Uzak Şehir'de Alya'nın Oğlunun Sünnetinde Giydiği Sırt Dekolteli Elbisenin Fiyatı Ortaya Çıktı!
Kanal D’nin yeni sezondaki en dikkat çeken projelerinden olan Uzak Şehir, her bölümüyle hem reyting listelerini altüst ediyor hem de sosyal medyada fırtınalar estiriyor. Hikayesi ve oyuncu kadrosuyla kısa sürede gönüllere taht kuran dizi gündemden düşmüyor. Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın paylaştığı Uzak Şehir'in dün akşam yayınlanan son bölümü yine büyük ses getirdi.
Reytinglerde uçuşa geçen Uzak Şehir'in son sahnelerine damga vuran detay ise Alya’nın oğlunun sünnet düğününde giydiği göz alıcı elbise oldu. Sırt dekolteki ve taşlı siyah elbisenin markası ve fiyatı ortaya çıktı!
Gelin detayları bi' görelim...
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Kanal D'nin iddialı yapımlarından biri olan Uzak Şehir yayınlandığı günden bu yana adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.
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Dün akşam 21. bölümüyle birlikte büyük bir sıçrama daha yapan Uzak Şehir bir kez daha gündeme oturdu.
Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın paylaştığı dizide, bu hafta izleyicilerin uzun süredir beklediği duygusal gelişme nihayet yaşandı.
Bölümde dikkat çeken bir başka detay ise Alya’nın oğlunun sünnet düğününde giydiği şık elbise oldu elbette!
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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