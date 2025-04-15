Uzak Şehir'de Alya'nın Oğlunun Sünnetinde Giydiği Sırt Dekolteli Elbisenin Fiyatı Ortaya Çıktı!

Kanal D’nin yeni sezondaki en dikkat çeken projelerinden olan Uzak Şehir, her bölümüyle hem reyting listelerini altüst ediyor hem de sosyal medyada fırtınalar estiriyor. Hikayesi ve oyuncu kadrosuyla kısa sürede gönüllere taht kuran dizi gündemden düşmüyor. Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın paylaştığı Uzak Şehir'in dün akşam yayınlanan son bölümü yine büyük ses getirdi.

Reytinglerde uçuşa geçen Uzak Şehir'in son sahnelerine damga vuran detay ise Alya’nın oğlunun sünnet düğününde giydiği göz alıcı elbise oldu. Sırt dekolteki ve taşlı siyah elbisenin markası ve fiyatı ortaya çıktı!

Gelin detayları bi' görelim...