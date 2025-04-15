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Uzak Şehir'de Alya'nın Oğlunun Sünnetinde Giydiği Sırt Dekolteli Elbisenin Fiyatı Ortaya Çıktı!

Uzak Şehir'de Alya'nın Oğlunun Sünnetinde Giydiği Sırt Dekolteli Elbisenin Fiyatı Ortaya Çıktı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
15.04.2025 - 18:50

Kanal D’nin yeni sezondaki en dikkat çeken projelerinden olan Uzak Şehir, her bölümüyle hem reyting listelerini altüst ediyor hem de sosyal medyada fırtınalar estiriyor. Hikayesi ve oyuncu kadrosuyla kısa sürede gönüllere taht kuran dizi gündemden düşmüyor. Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın paylaştığı Uzak Şehir'in dün akşam yayınlanan son bölümü yine büyük ses getirdi. 

Reytinglerde uçuşa geçen Uzak Şehir'in son sahnelerine damga vuran detay ise Alya’nın oğlunun sünnet düğününde giydiği göz alıcı elbise oldu. Sırt dekolteki ve taşlı siyah elbisenin markası ve fiyatı ortaya çıktı!

Gelin detayları bi' görelim...

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Kanal D'nin iddialı yapımlarından biri olan Uzak Şehir yayınlandığı günden bu yana adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.

Kanal D'nin iddialı yapımlarından biri olan Uzak Şehir yayınlandığı günden bu yana adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.

Özellikle aşiret temalı dizilere duyulan özlemi güçlü senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosuyla bir hayli karşılayan dizi hem konusu hem de oyuncu kadrosuyla beğeni topluyor. Başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın yer aldığı Uzak Şehir'de Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Atakan Özkaya, Dilin Döğer, Nazmi Kırık ve İlkay Kayku gibi isimler de kadroda başarılı işlere imza atıyor.

Dün akşam 21. bölümüyle birlikte büyük bir sıçrama daha yapan Uzak Şehir bir kez daha gündeme oturdu.

Dün akşam 21. bölümüyle birlikte büyük bir sıçrama daha yapan Uzak Şehir bir kez daha gündeme oturdu.

Dizi, geçtiğimiz haftalarda yayınlanan 18. bölümüyle Kanal D’nin son 15 yıldaki en yüksek reytingini elde ederek önemli bir başarıya imza atmıştı. Ancak Uzak Şehir, bu başarının tesadüf olmadığını kanıtlayıp 21. bölümüyle kendi rekorunu da geride bıraktı. Reytinglerde 18'in üzerine çıkan dizi, hem kanalın hem de sezonun en çok izlenen yapımları arasındaki yerini sağlamlaştırdı.

Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın paylaştığı dizide, bu hafta izleyicilerin uzun süredir beklediği duygusal gelişme nihayet yaşandı.

Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın paylaştığı dizide, bu hafta izleyicilerin uzun süredir beklediği duygusal gelişme nihayet yaşandı.

Oğlu Cihan Deniz'in kaybolmasıyla yıkılan Alya, Cihan'ın çabaları sayesinde evladına kavuştu. Bu olayın ardından Alya’nın Cihan’a karşı hislerini fark etmesine vesile oldu adeta. Son bölümde ikili arasında ilk kez bir romantik yakınlaşma yaşandı. Bölümde el ele tutuşan Cihan ve Alya’nın bu sahnesi, sosyal medyada kısa sürede gündem olurken Twitter ve Instagram’da #CihAl etiketiyle binlerce paylaşım yapıldı.

Bölümde dikkat çeken bir başka detay ise Alya’nın oğlunun sünnet düğününde giydiği şık elbise oldu elbette!

Bölümde dikkat çeken bir başka detay ise Alya’nın oğlunun sünnet düğününde giydiği şık elbise oldu elbette!
www.network.com.tr

Sosyal medya kullanıcıları elbisenin hem kesimini hem de fiziğiyle düşman çatlayan Alya'nın üzerinde duruşunu çok beğendi. Hal böyle olunca bu şık elbisenin fiyatı da merak edildi.

Siyah, sırt dekolteli ve taş baskılı zarif elbisenin Network markasına ait olduğu öğrenildi. Alya'nın üzerinde görüp araştırma yapılan siyah uzun elbisenin fiyatının da 9.999 TL olduğu ortaya çıktı.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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