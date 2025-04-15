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Yalanlama Geldi: Cem Küçük’ten "İBB Berkay Gezgin'e 1 Milyon Lira Ödemiş" İddiası

Yalanlama Geldi: Cem Küçük’ten "İBB Berkay Gezgin'e 1 Milyon Lira Ödemiş" İddiası

cem küçük
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
16.04.2025 - 00:03

Gazeteci Cem Küçük, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklandığı “yolsuzluk” soruşturmasında düzenlenen MASAK raporunda Berkay Gezgin’in de yer aldığını ve Berkay Gezgin’e İBB şirketlerinden parça parça toplam 1 milyon lira gönderildiğini iddia etti.

Berkay Gezgin ise iddiaları programda bulunan Barış Yarkadaş’a attığı mesajla yalanladı.

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Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında düzenlenen protestolarda tutuklananlar arasında Berkay Gezgin de bulunuyordu.

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında düzenlenen protestolarda tutuklananlar arasında Berkay Gezgin de bulunuyordu.

Berkay Gezgin, Ekrem İmamoğlu’nun seçim kampanyasında kullandığı “Her şey çok güzel olacak” sloganını bulan genç olarak biliniyordu.

Sonrasında tahliye edilen Berkay Gezgin, Özgür Özel’in yeniden seçildiği CHP kongresinde parti meclisine girmişti.

Cem Küçük’ten canlı yayında Barkay Gezgin iddiası

Cem Küçük’ten canlı yayında Barkay Gezgin iddiası

Gazeteci Cem Küçük, TGRT Haber’de katıldığı programda Berkay Gezgin ile ilgili iddialarda bulundu.

Küçük, soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda İBB’nin iştiraklerinden Berkay Gezgin’e parça parça 1 milyon lira para gönderildiğinin yer aldığını söyledi.

Cem Küçük’ün programdaki açıklamaları 👇

Berkay Gezgin’den iddialara yalanlama geldi.

Berkay Gezgin’den iddialara yalanlama geldi.

Berkay Gezgin ise iddiaları programda bulunan Barış Yakardaş’a attığı mesajla yalanladı. 

Berkay, daha önce otelde resepsiyonda harçlığını çıkarmak için çalıştığını söyleyerek iddiaların gerçek olmadığını ve daha sonra bu konu ile ilgili geniş kapsamlı açıklama yapacağını söyledi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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