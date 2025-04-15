Yalanlama Geldi: Cem Küçük’ten "İBB Berkay Gezgin'e 1 Milyon Lira Ödemiş" İddiası
Gazeteci Cem Küçük, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklandığı “yolsuzluk” soruşturmasında düzenlenen MASAK raporunda Berkay Gezgin’in de yer aldığını ve Berkay Gezgin’e İBB şirketlerinden parça parça toplam 1 milyon lira gönderildiğini iddia etti.
Berkay Gezgin ise iddiaları programda bulunan Barış Yarkadaş’a attığı mesajla yalanladı.
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Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında düzenlenen protestolarda tutuklananlar arasında Berkay Gezgin de bulunuyordu.
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Cem Küçük’ten canlı yayında Barkay Gezgin iddiası
Cem Küçük’ün programdaki açıklamaları 👇
Berkay Gezgin’den iddialara yalanlama geldi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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