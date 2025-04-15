Yalanlama Geldi: Cem Küçük’ten "İBB Berkay Gezgin'e 1 Milyon Lira Ödemiş" İddiası

Berkay Gezgin ise iddiaları programda bulunan Barış Yakardaş’a attığı mesajla yalanladı.

Berkay, daha önce otelde resepsiyonda harçlığını çıkarmak için çalıştığını söyleyerek iddiaların gerçek olmadığını ve daha sonra bu konu ile ilgili geniş kapsamlı açıklama yapacağını söyledi.