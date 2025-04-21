Cemil Önal Kimdir? Halil Falyalı’nın Finans Müdürü Cemil Önal Ne Açıkladı, Neden Gündemde?

Cemil Önal, serbest bırakılmasının ardından Bugün Kıbrıs genel yayın yönetmeni Ayşemden Akın’a konuştu. Türkiye’ye iade edilirse hayatta kalamayacağını söyleyen Önal, Falyalı cinayetiyle bir ilgisinin bulunmadığını dile getirdi.

Önal, Halil Falyalı’nın şantaj arşivinin bulunduğunu; bu arşivde Türkiye’de önde gelen politikacıların da yer aldığını iddia ederken bahis baronunun siyasi bağlantılarını anlattı.

Önal’ın iddialarına göre Falyalı’nın elinde 45 kaset bulunuyor. 40 kaset devlet eline geçerken 5 kasedin ise nerede ve kimde olduğu bilinmiyor.

Bu kasetlerin içeriğinin ise Türkiye’deki devlet kademelerindeki önemli ve tanınmış pek çok konuşmaları, yasa dışı ilişkileri olduğu ileri sürüldü.

Öte yandan Kıbrıs’a dikkat çeken ilk isim CHP Genel Başkanı Özgür Özel olmuştu, Özel, şunları demişti:

“Erdoğan’a sormuştum. KKTC Büyükelçisi, Yasin Ekrem Serim’in organize suç örgütü lideri Halil Falyalı ile ilişkisini. Sustu. Hiçbir şey söylemedi. Hala susuyor. Kim bu Ekrem Serim? Erdoğan’ın İBB Başkanlığı döneminden beri yanındaki kasası, Maksut Serim. Başbakan olduğundan beri ve Cumhurbaşkanlığında örtülü ödeneği yöneten kişi. Oğlu Dışişleri Bakan yardımcısı oldu, sonra da Kıbrıs’a Büyükelçi oldu. Sonra o söylediğim gün, apar topar büyükelçilik görevinden alındı. Erdoğan yanıt vermiyor ama 2014-2021 yılları arasında Halil Falyalı’nın finans müdürü Cemil Önal teker teker her şeyi anlattı. Şimdi bu adı geçenler üzerinden bir tane, her şeyi göze alan savcı arıyoruz.”

Bu sözlerin ardından ise Kıbrıs gazetesinde Ayşemden Akın imzalı Halil Falyalı yazı dizisinde “MİT’in peşinde olduğu 5 kayıp video: Devletin en üst kademelerine uzanan kirli ilişkiler ağı…” başlığıyla bir yazı yazdı. Cemil Önal’ın iddialarına dayandırılan yazıda şu ifadeler kullanıldı:

“Yolsuzluk, rüşvet, infazlar ve kayıp videolarla örülü bir karanlık tablo. Halil Falyalı suikastının ardından ardında kalan miras, sadece para değil; bir mafya imparatorluğu, bir istihbarat savaşının izleri ve devletin en derin katmanlarına sızmış bir düzen. Bu düzen hala işliyor.”

Öte yandan Kıbrıs medyasında çıkan haberlere Türkiye’den yalanlama geldi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) 'Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği görev değişimi ile ilgili manipülatif haberler kurgulandığı tespit edilmiştir' açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise 'Bakanımıza yönelik dile getirilen iddialar tamamıyla gerçek dışıdır. Herhangi bir somut delile dayanmayan bu asılsız iddialar karşısında yasal yollara başvurulacaktır' denildi.