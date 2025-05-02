Hollanda Polisi Suikasti Doğruladı: Halil Falyalı'nın Muhasebecisi Cemil Önal Otel Terasında Öldürüldü
Hollanda polisi, Halil Falyalı'nın muhasebecisi olduğu iddia edilen Cemil Önal'ın dün silahlı saldırıda hayatını kaybettiğini doğruladı.
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Hollanda'nın Lahey (Den Haag) şehrindeki bir otelin terasında dün gerçekleştirilen silahlı saldırıda Halil Falyalı'nın muhasebecisi olduğu iddia edilen Cemil Önal'ın öldürüldüğü iddiası doğrulandı.
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Falyalı cinayetinde şüpheli sıfatıyla aranırken Hollanda'da yakalanmıştı
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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