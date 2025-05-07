onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İTÜ’den İstanbul Depremi Raporu: Marmara Fayı 1766’dan Bu Yana Harekete Geçmeyi Bekliyor

İTÜ’den İstanbul Depremi Raporu: Marmara Fayı 1766’dan Bu Yana Harekete Geçmeyi Bekliyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
07.05.2025 - 15:37

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), 23 Nisan’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depreme dair bir rapor hazırladı. Raporda bölgede 1766'dan bu yana biriken gerilimin yaklaşık yüzde 12'sinin bu depremle boşaldığı değerlendirildi. İşte İTÜ’nün deprem raporuna dair ayrıntılar.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İTÜ’den İstanbul depremi raporu.

İTÜ’den İstanbul depremi raporu.

İstanbul 23 Nisan 2025’te saat 12.49’da 6.2 büyüklüğündeki depremle sallandı. Yerin 13 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem 13 saniye sürdü. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Maden Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kumral koordinasyonunda, Prof. Dr. Cenk Yaltırak, Prof. Dr. Seda Yolsal Çevikbilen, Doç. Dr. Tuna Eken, Prof. Dr. Hülya Kurt, Doç. Dr. Beyza Taşkın ve Dr. Murat Şahin'in yer aldığı Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (MATAM) Grubu tarafından '23 Nisan 2025 Orta Marmara Sırtı Depremi (Mw 6,2: 12.49 - 26 km Silivri Güneyi)' başlıklı ön rapor hazırlandı.

Rapora göre artçı depremler yaklaşık 40 kilometre uzunluğunda ve 12 kilometre genişliğinde bir alanda gerçekleşti.

1766 yılından bu yana biriken gerilimin yüzde 12’si boşaldı.

1766 yılından bu yana biriken gerilimin yüzde 12’si boşaldı.

23 Nisan depremine dair hazırlanan raporda depremin meydana geldiği bölgenin en son Mayıs 1766’da deprem üreten Doğu Sırt Kuzey Segmenti (Kumburgaz Fayı) ile Silivri Sırt Güney Sınır Fayı arasında yer aldığı belirtildi. 

6.2 büyüklüğündeki depremle birlikte 1766 yılında bu yana biriken sismik gerilimin yaklaşık yüzde 12’sinin boşaldığı vurgulandı. Rapora göre ana deprem 30 metrelik yer değiştirmeyle meydana geldi. 23 Nisan’daki deprem en çok Küçükçekmece’de hissedildi. Küçükçekmece'yi, Eyüp, Marmara Ereğlisi ve Avcılar izledi.

"Stres boşaldı demek yanlış. Fayın büyük kısmı hala yerinde duruyor."

"Stres boşaldı demek yanlış. Fayın büyük kısmı hala yerinde duruyor."

MATAM Müdürü Prof. Dr. Cenk Yaltırak, 'Fayın yalnızca küçük bölümünde yaklaşık 30 santimetrelik bir hareket yaşandı. Halbuki aynı bölgede 3,7 metrelik bir gerilim birikmiş durumda. Bu, büyük depremin habercisi değil ama 'Stres boşaldı.' demek de yanlış. Fayın büyük kısmı hala yerinde duruyor' dedi.

Yaltırak sözlerini şöyle sürdürdü:

'1999 İzmit depremi örneğinde olduğu gibi tek bir deprem değil, üç ayrı fayın aynı anda kırılmasıyla oluşan bir dizi deprem yaşadık. İlk büyüklük ölçümleri 7,4'tü ama moment hesapları 7,5'i buldu. Üstelik o gün Düzce kırılmadı, o da bir ay sonra kırıldı. Eğer aynı gün kırılmış olsaydı, bugün yaşadığımız yıkım çok daha büyük olurdu.'

“7.8 büyüklüğündeki deprem senaryosu korku yaratmak için değil, gerçek mühendislik hesabıyla ortaya konuldu.”

“7.8 büyüklüğündeki deprem senaryosu korku yaratmak için değil, gerçek mühendislik hesabıyla ortaya konuldu.”

Marmara’da beklenen büyük depreme dair de konuşan Yaltırak, bunun uydurma olmadığını belirtti. Prof. Dr. Yaltırak, şunları söyledi: “Bu sayı, bilimsel olarak yapılmış doktora çalışmalarıyla, moment hesaplarıyla, fay uzunluklarıyla hesaplandı. Yani bu rakamın arkasında ciddi bir akademik emek, yüzlerce uzmanın çalışması var. Mühendis olarak görevimiz, toplumun karşı karşıya kalabileceği en büyük riski tanımlamaktır.”

Prof. Dr. Yaltırak, sözlerini şöyle tamamladı:

'Ama insanlar duymak istediklerini dinliyor. Bu, bilimden uzaklaşma hali. İnsanlar gerçekleri konuşanlara değil, kendilerini rahatlatanlara inanıyor ama gerçek şu ki doğanın keyfi yok. Unutuldukça deprem hatırlatıyor kendini. 'Yarın Marmara'da 6,5 büyüklüğünde bir deprem olmayacak.' diyemem. Olursa da bilmiş olmam. Bu bir tahmin değil, bir risk yönetimi meselesidir. Bizim görevimiz, en büyük riski tanımlayıp buna karşı kentsel dönüşüm planlamak, afet senaryosu üretmek.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın