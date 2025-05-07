İTÜ’den İstanbul Depremi Raporu: Marmara Fayı 1766’dan Bu Yana Harekete Geçmeyi Bekliyor
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İTÜ’den İstanbul depremi raporu.
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1766 yılından bu yana biriken gerilimin yüzde 12’si boşaldı.
"Stres boşaldı demek yanlış. Fayın büyük kısmı hala yerinde duruyor."
“7.8 büyüklüğündeki deprem senaryosu korku yaratmak için değil, gerçek mühendislik hesabıyla ortaya konuldu.”
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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