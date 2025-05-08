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Cem Küçük Doğru Bulmadı! Cem Küçük, Ekrem İmamoğlu İçin Verilen Erişim Engeli Kararına Tepki Gösterdi

Cem Küçük Doğru Bulmadı! Cem Küçük, Ekrem İmamoğlu İçin Verilen Erişim Engeli Kararına Tepki Gösterdi

Ekrem İmamoğlu cem küçük
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
08.05.2025 - 12:35

Gazeteci Cem Küçük, Ekol TV’de katıldığı programda cezaevinde bulunan Ekrem İmamoğlu’nun X hesabına erişim engeli getirilmesini eleştirerek, “İddialar kuvvetli olabilir ama mahkeme kararı yok, hesap kapatılmamalıydı” dedi.

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Cem Küçük, Ekrem İmamoğlu'na getirilen erişim engeli kararını doğru bulmadı.

Cem Küçük, Ekrem İmamoğlu'na getirilen erişim engeli kararını doğru bulmadı.

Ekol TV’de Zeliha Saraç’ın sunduğu Gündem programının konuğu olan Gazeteci Cem Küçük, cezaevinde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya platformu X’teki hesabına getirilen erişim engeli hakkında “Ekrem Bey’in hesabının kapatılması yanlış. Hakkındaki iddialar kuvvetli olabilir ama bu iddialar henüz yargı önünde kanıtlanmadı. Selahattin Demirtaş, 6-7 Ekim olaylarında kışkırtma nedeniyle ceza aldı, bu konuda tutarlı bir duruşum var, cezasını hak ettiğini düşünüyorum. Ama onun Twitter hesabı hiç kapatılmadı. 2023 seçim sürecinde her gün tweet attı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ağır eleştirilerde bulundu. Bu bile hesabının kapatılmasını gerektirmedi. Bu durumda Ekrem İmamoğlu’nun hesabının kapatılması bana göre çok daha yanlış' dedi.

İşte Cem Küçük'ün açıklamaları:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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