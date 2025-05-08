Cem Küçük Doğru Bulmadı! Cem Küçük, Ekrem İmamoğlu İçin Verilen Erişim Engeli Kararına Tepki Gösterdi
Gazeteci Cem Küçük, Ekol TV’de katıldığı programda cezaevinde bulunan Ekrem İmamoğlu’nun X hesabına erişim engeli getirilmesini eleştirerek, “İddialar kuvvetli olabilir ama mahkeme kararı yok, hesap kapatılmamalıydı” dedi.
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Cem Küçük, Ekrem İmamoğlu'na getirilen erişim engeli kararını doğru bulmadı.
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İşte Cem Küçük'ün açıklamaları:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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