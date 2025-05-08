Ekrem İmamoğlu'ndan X Hesabının Engellenmesi Sonrası İlk Paylaşım
Twitter (X) tarafından Ekrem İmamoğlu'nun hesabının engellenmesi ülke çapında yankı uyandırdı. İletişim Başkanlığı'nın suç teşkil eden bir paylaşım yaptığı gerekçesiyle engellendiğini açıkladığı hesabın yaklaşık 8 milyon takipçisi bulunuyordu. Başta CHP'nin önde gelen isimleri olmak üzere pek çok kişi Ekrem İmamoğlu'na destek vermek amacıyla profil resimlerini değiştirirken Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya ekibi bu kez TikTok'tan yanıt verdi.
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2 Aydır Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun X hesabı gece saatlerinde engellendi.
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İlk paylaşım Ekrem İmamoğlu'nun Bluesky hesabından geldi.
Bir başka paylaşım da İmamoğlu'nun TikTok hesabından geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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