Devlet Bahçeli 99 Gün Sonra Sırrı Süreyya Önder İçin TBMM’ye Döndü: Meclis'ten İlk Görüntü!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 6 Şubat’ta kalp kapakçığı ameliyatı olmuş ve 66 gün boyunca kameralardan uzaklaşmıştı. İlk kez 4 Nisan’da görüntü veren Bahçeli’nin Meclis’teki çalışmalarına ne zaman döneceği merak konusuydu.
Son olarak 28 Ocak’ta partisinin grup toplantısına katılan Bahçeli, tam 99 gün sonra, hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için Meclis’e döndü. Sırrı Süreyya Önder için TBMM'de düzenlenen taziye törenine katılan Devlet Bahçeli’den aylar sonra TBMM’de ilk görüntü geldi.
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Bahçeli'nin Sırrı Süreyya Önder'in fotoğrafını sevdiği anlar kameralara böyle yansıdı 👇
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Devlet Bahçeli, Sırrı Süreyya Önder için TBMM'de düzenlenen taziye ziyaretinde 👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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