Devlet Bahçeli 99 Gün Sonra Sırrı Süreyya Önder İçin TBMM’ye Döndü: Meclis'ten İlk Görüntü!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 6 Şubat’ta kalp kapakçığı ameliyatı olmuş ve 66 gün boyunca kameralardan uzaklaşmıştı. İlk kez 4 Nisan’da görüntü veren Bahçeli’nin Meclis’teki çalışmalarına ne zaman döneceği merak konusuydu.

Son olarak 28 Ocak’ta partisinin grup toplantısına katılan Bahçeli, tam 99 gün sonra, hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için Meclis’e döndü. Sırrı Süreyya Önder için TBMM'de düzenlenen taziye törenine katılan Devlet Bahçeli’den aylar sonra TBMM’de ilk görüntü geldi.