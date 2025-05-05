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Sırrı Süreyya Önder’in Babalığı ve kızı Ceren Önder Kandemir’in Baba Sevgisine Gözleri Dolduran Yorumlar Yağdı

Sırrı Süreyya Önder’in Babalığı ve kızı Ceren Önder Kandemir’in Baba Sevgisine Gözleri Dolduran Yorumlar Yağdı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
05.05.2025 - 11:38

3 Mayıs günü 18 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Sırrı Süreyya Önder sevenlerini yasa boğdu. TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için 4 Mayıs Pazar günü İstanbul’da cenaze töreni düzenlendi. Önder’in kızı Ceren Önder Kandemir’in babası arkasından söyledikleri yürekleri dağladı. Sırrı Süreyya Önder’in örnek babalığı ve kızı Ceren Önder Kandemir’in baba sevgisine X’te duygulandıran yorumlar yapıldı.

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Ceren Önder Kandemir’in törendeki konuşmasının tamamını buradan izleyebilirsiniz:

"Bir babaya ihtiyacım kalmayıncaya kadar doyurdun beni ama dostluğuna doyamadım."

"Bir babaya ihtiyacım kalmayıncaya kadar doyurdun beni ama dostluğuna doyamadım."

'Baba hayatın bütün rengi gitti. Benim bildiğim hayat bitti. Yeni bir hayat başlıyor şimdi. Ürkütücü bilinmezliklerle dolu. Daha önce hiç duymadığım birşeyi senden duyma ihtimalimin kaybolduğu, mavarasız. Kendimi bildim bileli seni kaybetmekten korktum. Bu benim tek kabusum, zaafım, burnumdaki sızı, yutağımdaki yumdur, karın ağrımdı. Öyle iyi, öyle benzersizdin ki bu adam bana sadece ölerek acı çektirebilir derdim. 

Gece gece çaldığın kemanın, cümbüşün, udun ses, bir çırpıda ezberde okuduğun şiirler, günde beş kere ve her birinde sanki yeni buluşmuşuz gibi heyecanla çıktığımız kahveler. Evlere sığamayışın, kimseye kıyamaman, iyiliğe üşenmeyen, kimseye gücenmemen, kalp kırmaktan bile daha çok korkman birinin onurunu kırmaktan… Baba kalbim kırık diye arardım. Baba grip oldum, öksürüğüm geçmiyor, kedim öldü, aşık oldum, baba uyku tutmadı… Ben babalığına çok doydum şimdiye kadar verdiğin tek bana değil oğluma ve onun çocuğuna bile yeter. Bir babaya ihtiyacım kalmayıncaya kadar doyurdun beni ama dostluğuna doyamadım. O dostluğa doyulur mu? 

Şimdi öfkelenmek istiyorum. İki hafta sonra barış protokolü imzalanacak sonra rahatız, ameliyatta olacağım. İki haftada ne olacak demene kızmak istiyorum. Açlık grevlerine, cezaevlerine, işkencelere… Bir tek kendinle ilgilenmeyişine kızmak istiyorum, yapamıyorum. Bana Kandıra Cezaevi’nden gönderdiğin bir mektup yüzünden kızamıyorum.'

"Artık dinlen turna kuşum biz iyi olacağız"

"Artık dinlen turna kuşum biz iyi olacağız"

'Gidecek yolu olmayan, bir amacı olmayan ama hep yanında olmayan bir babayı sen istemezdin demiştin. Şimdi gitmek zorunda olmamanı istemez miydim. Sana öfke duyanlar için 'yoksulluğun ve yoksunluğun öfkesi bu sakın içinde nefret biriktirme' diyordun. Doğduğundan beri yoksulluk, yoksunluk ve yetimlikle geçen ömründe sen öfkeni nereye sakladın ben hiç görmedim. Herhalde kalbine. Bir tek mülk edinmeden, ikinci bir kaza almadan, kimseden bir şey istemeden borçsuz ve harçsız, boğazını değil onurunu besleyerek yaşadığın bu dünyadan gidiyorsun baba. Giderken neşemin birazını Can ve Yasinê bırakarak ama rengin tamamını alarak, sana doyuncana kadar sevgi verebildim. Her gün söyledim sevdiğimi, doyuncana öptüm kokladım. Şimdi tüm renklerim de senin olsun. Gerçi sen oradada dostlarını bulursun.

Artık dinlen turna kuşum biz iyi olacağız. Çocuklara hep seni anlatacağız. Şakaların ağzımızda eğreti dursa bile taklit etmeye çalışacağız. İçimde tam tarif edemediğim bir huzur var şimdi. Artık mücadele etmek zorunda olmamanın verdiği huzuru. Seni ayakta son gördüğümüz gün bize bir poşet portakal ve bir kutu yumurta vermiştin. Can için daima bir tane mandalin ve bir cebinde fıstık ezmesi taşımanı. Teneke kutulardaki ballara ve dinlenme tesislerine olan özel ilgini hiç unutmayacağım. Seni ayakta gördüğümüz son gün arabaya binmeden önce bize söylediğin son cümle kulağımı tırmalıyor şimdi. ‘Cano’nun düğünün görmeden gitmeyeceğim’ demiştin. Tutmadığın sözün yoktu. Gittin mi? Barışı görmek istiyordun. Çocukların yetim kalması kalbini parçalıyordu. Sütten de ağzın hiç yanmıyordu. Bir tür barış mıydı bilmiyorum ama hastane koridorundaki sınıfsız, bayraksız, umutlu kalabalıkta barışa benzer birşey gördüm ben. Gözün arkada, aklın bizde kalmasın. Bana güzel sesinle okuduğun dizelerle…'

Ceren Önder Kandemir'in sözlerine duygulandıran yorumlar yapıldı. Yapılan yorumlardan bazıları şöyle oldu:

Ceren Önder Kandemir'in sözlerine duygulandıran yorumlar yapıldı. Yapılan yorumlardan bazıları şöyle oldu:
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'Sırrı Süreyya Önder'in kızının yazdığı mektuba 1 saattir ağlıyorum. İşkenceler görmüş bir babanın ağzında hiç karanlığın, umutsuzluğun olmamasını yıllarca anlamaya çalıştım. Bazı babalar insana böyle bir miras bırakır. Tüm zenginliği budur.

Bir şarkıyı, şiiri, görünmeyen bir acıyı duyabilmenin nasıl öğretildiğini bilmiyorum ama sanki bahşediyorlar  ve sanırım 'bilmeden yapıyorlar' bunu.

Uzak bir zamanı, uzak bir yeri, yakınındaki sessizliği yalnızca kitaplarla, ideolojilerle, kutsallık atfedilen her şeyle anlamanın zor olduğunu tüm bunlara  öyle kendiliğinden, tertemiz bir nazar gerek ki ona rastlamış, onu anlamış olana ne mutlu.

Bir ömür sürecek vedalardan biri... Sabrını hatıralarda bulsun dilerim.'

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'Ceren’in konuşması beni o kadar etkiledi ki. Hayatını siyasete ve halkının özgürlüğüne adayan insanların çocukları hep tetiktedir. İşkencelerin, sürgünlerin tamir edilmez yaralarını görürsün ailende. Kimisi daha uzun yaşar, kimisi Sırrı abi gibi erken göçer.

“Kendimi bildim bileli seni kaybetmekten korktum. Bu benim tek kabusum, zaafım, burnumdaki sızı, yutağımdaki yumru, karın ağrımdı.”

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Hamdi Kahvecioğlu

desteklediği cenah sayesinde babasız kalanları da dinleyin daha dün 4 yaşında bir kız babasız kaldı ayısını gösterdi

tiki miki

Dün seni milyonlarca Kürt ve barışa insanlığa inancı olan Türk bağrına bastı. onların sevgisi sana yeter. geriye kalan sorgulamadan bilmeden nefret eden, yob... Devamını Gör

Ataerkil bey

Seni cihangir solcusu senii :))))))

heisenberg

Ne iki yüzlü bir toplumuz 6 ay önce vefat etseydi neler söylenecekti ardından ... O sarı torba paylaşımını kim yapacaktı acaba ??