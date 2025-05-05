Sırrı Süreyya Önder’in Babalığı ve kızı Ceren Önder Kandemir’in Baba Sevgisine Gözleri Dolduran Yorumlar Yağdı
3 Mayıs günü 18 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Sırrı Süreyya Önder sevenlerini yasa boğdu. TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için 4 Mayıs Pazar günü İstanbul’da cenaze töreni düzenlendi. Önder’in kızı Ceren Önder Kandemir’in babası arkasından söyledikleri yürekleri dağladı. Sırrı Süreyya Önder’in örnek babalığı ve kızı Ceren Önder Kandemir’in baba sevgisine X’te duygulandıran yorumlar yapıldı.
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Ceren Önder Kandemir’in törendeki konuşmasının tamamını buradan izleyebilirsiniz:
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"Bir babaya ihtiyacım kalmayıncaya kadar doyurdun beni ama dostluğuna doyamadım."
"Artık dinlen turna kuşum biz iyi olacağız"
Ceren Önder Kandemir'in sözlerine duygulandıran yorumlar yapıldı. Yapılan yorumlardan bazıları şöyle oldu:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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