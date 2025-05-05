Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=gzyXx...
Siyasetin en renkli simalarından biri de hiç şüphesiz Sırrı Süreyya Önder'di. Anlattığı fıkralarıyla, politik mizahıyla, hazırcevaplılığıyla tanınan Sırrı Süreyya Önder'in Meclis'teki anları ise unutulmayacak cinsten. Hadi gelin hep birlikte Önder'in Meclis'teki herkesi güldüren anlarını bir kez daha izleyelim!
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Sırrı Süreyya Önder’in Meclis’e damga vuran anları 👇
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Siyaset sahnesinin en renkli kişiliklerinden biriydi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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