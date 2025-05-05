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Sırrı Süreyya Önder’in Meclis’e Damga Vuran Anları

Sırrı Süreyya Önder’in Meclis’e Damga Vuran Anları

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
05.05.2025 - 13:03

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Siyasetin en renkli simalarından biri de hiç şüphesiz Sırrı Süreyya Önder'di. Anlattığı fıkralarıyla, politik mizahıyla, hazırcevaplılığıyla tanınan Sırrı Süreyya Önder'in Meclis'teki anları ise unutulmayacak cinsten. Hadi gelin hep birlikte Önder'in Meclis'teki herkesi güldüren anlarını bir kez daha izleyelim!

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=gzyXx...
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Sırrı Süreyya Önder’in Meclis’e damga vuran anları 👇

Siyaset sahnesinin en renkli kişiliklerinden biriydi.

Siyaset sahnesinin en renkli kişiliklerinden biriydi.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, siyaset sahnesinin en renkli kişiliklerinden biri olarak tanınıyor. Hazırcevaplılık denilince akla gelen ilk isim olan Önder'in Meclis'teki esprili üslubu sadece izleyenleri değil hangi partiden olursa olsun herkesi kahkahaya boğdu. 

Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan’da geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Tedavisi 18 gündür yoğun bakımda devam eden Önder, 3 Mayıs günü saat 16.10'da hayatını kaybetti. Önder'in ölüm nedeni çoklu organ yetmezliği olarak açıklandı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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