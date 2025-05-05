Sırrı Süreyya Önder’in Meclis’e damga vuran anları 👇

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, siyaset sahnesinin en renkli kişiliklerinden biri olarak tanınıyor. Hazırcevaplılık denilince akla gelen ilk isim olan Önder'in Meclis'teki esprili üslubu sadece izleyenleri değil hangi partiden olursa olsun herkesi kahkahaya boğdu.

Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan’da geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Tedavisi 18 gündür yoğun bakımda devam eden Önder, 3 Mayıs günü saat 16.10'da hayatını kaybetti. Önder'in ölüm nedeni çoklu organ yetmezliği olarak açıklandı.