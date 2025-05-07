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ABB Hepsini Geri Alıyor: Melih Gökçek, Belediye Başkanlığı Döneminde Ailesine Özel Tahsisler Yapmış!

ABB Hepsini Geri Alıyor: Melih Gökçek, Belediye Başkanlığı Döneminde Ailesine Özel Tahsisler Yapmış!

Melih Gökçek
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.05.2025 - 15:00

Melih Gökçek hakkında bomba bir haber gündeme geldi. Cumhuriyet’te yer alan habere göre; Ankara Büyükşehir Belediyesi, Melih Gökçek döneminde eşi Nevin Gökçek’in onursal başkanlığını yaptığı SOS Vakfı’na tahsis edilen Kocatepe Kültür Merkezi’ni geri aldı. Ancak bu vakıf üzerinden yıllarca süren kamu zararına neden olan kiralama işlemleri yapıldığı iddia edildi.

İşte gündem yaratan haberin tüm detayları…

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Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin mülkiyetindeki alanlar, Melih Gökçek döneminde piyasa değerinin çok altında bedellerle SOS Vakfı’na kiralandığı iddia edildi..

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin mülkiyetindeki alanlar, Melih Gökçek döneminde piyasa değerinin çok altında bedellerle SOS Vakfı’na kiralandığı iddia edildi..

Cumhuriyet’te yer alan habere göre ise; Melih Gökçek’in eşi Nevin Gökçek’in onursal başkanlığını yaptığı SOS Vakfı da bu kiralanan yerlerden bazı bölümleri fahiş bedellerle üçüncü kişilere devrederek gelir sağlamış. 

2013’te yapılan protokolle Kocatepe Kültür Merkezi’ndeki sergi, seminer, konferans salonları ve çeşitli iş yerleri SOS Vakfı’na tahsis edildi. Aralık 2023’te süresi dolan sözleşmeye rağmen vakıf tesisi ancak 16 ay sonra, 2025 yılı Nisan ayında boşalttı. SOS Vakfı, belediyeye 2025 yılı için yalnızca 685 bin TL kira ödedi ama sadece üç iş yerinden elde edilen kira geliri 1 milyon 815 bin TL’ye ulaştı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, vakfın sözleşmeye aykırı kullanımda bulunduğu gerekçesiyle iki ayrı dava açtı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, vakfın sözleşmeye aykırı kullanımda bulunduğu gerekçesiyle iki ayrı dava açtı.

14 Mart 2025’te “akde muhalefet” nedeniyle tahliye davası, 31 Mayıs’ta ise “kira tespiti” davası açıldı. 23 Ekim’de yapılan keşifte bilirkişi heyeti, bazı depo alanlarının izinsiz şekilde kafe ve restoranlara dönüştürüldüğünü tespit etti. 

2012 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla “kamu yararına çalışan vakıf” statüsü verilen SOS Vakfı, bu sayede vergi muafiyetinden de yararlanıyordu. Vakfın günümüzdeki başkanı, Melih Gökçek  döneminin  Kent  Estetiği Daire Başkanı Adil Öksüz’ün yeğeni Ömer Öksüz. 

Melih Gökçek’in 28 Ekim 2017’de görevden alınmasından 13 gün önce, Çamlıdere’deki iki katlı “Ankara Evi” de SOS Vakfı’na 10 yıllığına aylık 569 TL bedelle kiraya verilmişti. Bu yapı da ABB tarafından tahliye edildi. Ayrıca Nevin Gökçek’in kullanımında olduğu belirlenen Kızılcahamam ve Karagöl bölgelerindeki iki ayrı belediyeye ait taşınmaz da ABB tarafından geri alındı.

İşte SOS Vakfı’na kiralanan alanlardan bazıları:

İşte SOS Vakfı’na kiralanan alanlardan bazıları:

Kocatepe Kültür Merkezi: Kafe, kitap evi, düğün salonu, konferans ve sergi salonları, eski Halk Ekmek binası

Hacıbayram: Belediye çarşısında 3 iş yeri, Hükümet Caddesi’nde kafe

Dikmen Vadisi: Reşit Nuri Sokak üzerindeki bina

Kocatepe: Çok Katlı Otopark Üstü Çarşı

Mavi Göl: 1628 araç kapasiteli otopark

Sıhhiye: 944 araçlık Yenişehir Çok Katlı Otopark

50. Yıl Parkı: 593 araç kapasiteli otopark

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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