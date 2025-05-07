ABB Hepsini Geri Alıyor: Melih Gökçek, Belediye Başkanlığı Döneminde Ailesine Özel Tahsisler Yapmış!
Melih Gökçek hakkında bomba bir haber gündeme geldi. Cumhuriyet’te yer alan habere göre; Ankara Büyükşehir Belediyesi, Melih Gökçek döneminde eşi Nevin Gökçek’in onursal başkanlığını yaptığı SOS Vakfı’na tahsis edilen Kocatepe Kültür Merkezi’ni geri aldı. Ancak bu vakıf üzerinden yıllarca süren kamu zararına neden olan kiralama işlemleri yapıldığı iddia edildi.
İşte gündem yaratan haberin tüm detayları…
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Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin mülkiyetindeki alanlar, Melih Gökçek döneminde piyasa değerinin çok altında bedellerle SOS Vakfı’na kiralandığı iddia edildi..
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, vakfın sözleşmeye aykırı kullanımda bulunduğu gerekçesiyle iki ayrı dava açtı.
İşte SOS Vakfı’na kiralanan alanlardan bazıları:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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