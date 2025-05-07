ABB Hepsini Geri Alıyor: Melih Gökçek, Belediye Başkanlığı Döneminde Ailesine Özel Tahsisler Yapmış!

Cumhuriyet’te yer alan habere göre ise; Melih Gökçek’in eşi Nevin Gökçek’in onursal başkanlığını yaptığı SOS Vakfı da bu kiralanan yerlerden bazı bölümleri fahiş bedellerle üçüncü kişilere devrederek gelir sağlamış.

2013’te yapılan protokolle Kocatepe Kültür Merkezi’ndeki sergi, seminer, konferans salonları ve çeşitli iş yerleri SOS Vakfı’na tahsis edildi. Aralık 2023’te süresi dolan sözleşmeye rağmen vakıf tesisi ancak 16 ay sonra, 2025 yılı Nisan ayında boşalttı. SOS Vakfı, belediyeye 2025 yılı için yalnızca 685 bin TL kira ödedi ama sadece üç iş yerinden elde edilen kira geliri 1 milyon 815 bin TL’ye ulaştı.