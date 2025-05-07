"Basit Cinsel Saldırı" Suçu: Eski Milli Futbolcu Ümit Karan Cezaevine Gönderildiği Haberini Yalanladı
Sabah Gezetesi, “Sarkıntılık düzeyinde kalan basit cinsel saldırı” suçlamasıyla yargılanan eski Milli futbolcu Ümit Karan, Metris Cezaevi’ne gönderildiğini iddia etti.
Ümit Karan ise video yayınlayarak iddiaları yalanladı ve tutuklu olmadığını ifade etti.
Ümit Karan'ın cezasının az olduğu için cezaevine gir-çık yaptığı ve denetimli serbestlik kapsamında serbest kaldığı öğrenildi.
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Ümit Karan hakkında, 2015 yılında güvenlik görevlisi İ.A’ya "basit cinsel saldırıda" bulunduğu iddiasıyla dava açılmıştı.
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Ümit Karan, Survivor ile savunma yapmış.
Eski milli futbolcu Metris Cezaevi’ne gönderildi iddiası
Ümit Karan, yayınladığı video ile "cezaevine girdi" iddiasını yalanladı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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