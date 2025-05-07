"Basit Cinsel Saldırı" Suçu: Eski Milli Futbolcu Ümit Karan Cezaevine Gönderildiği Haberini Yalanladı

Sabah Gezetesi, “Sarkıntılık düzeyinde kalan basit cinsel saldırı” suçlamasıyla yargılanan eski Milli futbolcu Ümit Karan, Metris Cezaevi’ne gönderildiğini iddia etti.

Ümit Karan ise video yayınlayarak iddiaları yalanladı ve tutuklu olmadığını ifade etti.

Ümit Karan'ın cezasının az olduğu için cezaevine gir-çık yaptığı ve denetimli serbestlik kapsamında serbest kaldığı öğrenildi.