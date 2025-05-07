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"Basit Cinsel Saldırı" Suçu: Eski Milli Futbolcu Ümit Karan Cezaevine Gönderildiği Haberini Yalanladı

"Basit Cinsel Saldırı" Suçu: Eski Milli Futbolcu Ümit Karan Cezaevine Gönderildiği Haberini Yalanladı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
07.05.2025 - 14:14 Son Güncelleme: 07.05.2025 - 14:27

Sabah Gezetesi, “Sarkıntılık düzeyinde kalan basit cinsel saldırı” suçlamasıyla yargılanan eski Milli futbolcu Ümit Karan, Metris Cezaevi’ne gönderildiğini iddia etti.

Ümit Karan ise video yayınlayarak iddiaları yalanladı ve tutuklu olmadığını ifade etti.

Ümit Karan'ın cezasının az olduğu için cezaevine gir-çık yaptığı ve denetimli serbestlik kapsamında serbest kaldığı öğrenildi.

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Ümit Karan hakkında, 2015 yılında güvenlik görevlisi İ.A’ya "basit cinsel saldırıda" bulunduğu iddiasıyla dava açılmıştı.

Ümit Karan hakkında, 2015 yılında güvenlik görevlisi İ.A’ya "basit cinsel saldırıda" bulunduğu iddiasıyla dava açılmıştı.

Asliye Ceza Mahkemesi’nin delil yetersizliği nedeniyle beraat verdiği dava üst mahkemeye taşınmış ve İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi kararı bozarak Ümit Karan’a 1 yıl 8 ay hapis cezası vermişti.

Ümit Karan, Survivor ile savunma yapmış.

Ümit Karan, Survivor ile savunma yapmış.

Mahkemede tüm suçlamaları reddeden Ümit Karan, 'Hayatım boyunca kimseye yanlış yapmadım. Suçlamalar doğru değildir' savunmasını yapmıştı.

Karan’ın savunmasında ayrıca, 'Ben Survivor'da kadınlarla yan yana bulunduğumda herhangi bir şey yapmadım' ifadeleri de yer almış.

Eski milli futbolcu Metris Cezaevi’ne gönderildi iddiası

Eski milli futbolcu Metris Cezaevi’ne gönderildi iddiası

Sabah Gazetesi, Yargıtay’ın da mahkemenin verdiği cezayı onaması sonrasında Ümit Karan bugün Bakırköy Adliyesi’ne gelerek teslim olduğunu ve . İstanbul’da bulunan Metris Cezaevi’ne gönderildiğini iddia etti.

Ümit Karan'ın cezasının az olduğu için cezaevine girdikten hemen sonra denetimli serbestlik kapsamında serbest kaldığı öğrenildi.

Ümit Karan, yayınladığı video ile "cezaevine girdi" iddiasını yalanladı.

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Ümit Karan kimdir?

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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