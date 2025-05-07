2 Nükleer Güç Karşı Karşıya: Hindistan ve Pakistan’ın Askeri Güç Karşılaştırması
Hindistan, dün akşam saatlerinde Pakistan’a füzeli saldırıda bulunmuş ve Pakistan da karşılık vermişti. İki nükleer gücün sıcak çatışma durumuna geçmesi nedeniyle tüm dünyanın gözü çatışmanın yoğunlaştığı Keşmir bölgesinde.
İki ülkenin askeri güç olarak karşılaştırılması da ilgi çekiyor. Hem Hindistan’ın hem de Pakistan’ın nükleer silahlara sahip olması ise tehlikenin büyüklüğünü ortaya koyuyor.
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Hindistan ile Pakistan, yaklaşık 80 yıldır Keşmir bölgesinde hakimiyet için birbiriyle yarışıyor.
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Nükleer silahlara sahip iki Asya ülkesinin karşı karşıya gelmesi ise tüm dünyaya korku salıyor.
Hindistan’da yaklaşık 1.5 milyon askeri personel bulunuyor.
Hindistan’ın hem karada hem havada hem de denizde sayısal üstünlüğü var.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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