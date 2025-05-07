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2 Nükleer Güç Karşı Karşıya: Hindistan ve Pakistan’ın Askeri Güç Karşılaştırması

2 Nükleer Güç Karşı Karşıya: Hindistan ve Pakistan’ın Askeri Güç Karşılaştırması

Hindistan
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
07.05.2025 - 13:30

Hindistan, dün akşam saatlerinde Pakistan’a füzeli saldırıda bulunmuş ve Pakistan da karşılık vermişti. İki nükleer gücün sıcak çatışma durumuna geçmesi nedeniyle tüm dünyanın gözü çatışmanın yoğunlaştığı Keşmir bölgesinde.

İki ülkenin askeri güç olarak karşılaştırılması da ilgi çekiyor. Hem Hindistan’ın hem de Pakistan’ın nükleer silahlara sahip olması ise tehlikenin büyüklüğünü ortaya koyuyor.

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Hindistan ile Pakistan, yaklaşık 80 yıldır Keşmir bölgesinde hakimiyet için birbiriyle yarışıyor.

Hindistan ile Pakistan, yaklaşık 80 yıldır Keşmir bölgesinde hakimiyet için birbiriyle yarışıyor.

Son olarak Hindistan’ın kontrolünde Keşmir bölgesinde yaşanan terör saldırı nedeniyle iki ülke arasında ipler yine gerildi. Hindistan, Pakistan için hayati öneme sahip İndus Suları Anlaşması’nı iptal edince iki ülkenin çatışması kaçınılmaz olmuştu.

Nitekim silahları ilk ateşleyen de Hindistan oldu. Hindistan tarafından dün akşam saatlerinde Pakistan’a füze ile saldırı düzenlendi.

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Nükleer silahlara sahip iki Asya ülkesinin karşı karşıya gelmesi ise tüm dünyaya korku salıyor.

Nükleer silahlara sahip iki Asya ülkesinin karşı karşıya gelmesi ise tüm dünyaya korku salıyor.

NTV’de yer alan habere göre, Hindistan’ın 172 nükleer başlığı bulunurken, Pakistan 170 nükleer başlığa sahip. 

Hindistan, 'ilk kullanmama' doktrinini benimserken; Pakistan, 'tam spektrumlu caydırıcılık' stratejisini uyguluyor.

Kaynak

Hindistan’da yaklaşık 1.5 milyon askeri personel bulunuyor.

Hindistan’da yaklaşık 1.5 milyon askeri personel bulunuyor.

Dünyanın en kalabalık ülkesi olan Hindistan, askeri gücüyle de dikkat çekiyor. Ülkede aktif ordu personeli sayısı 1 milyon 460 bini buluyor.

240 milyonu aşan nüfusu ile dünyanın en kalabalık 5’inci ülkesi olan Pakistan’ın askeri personel sayısı ise yaklaşık 700 bin.

Hindistan’ın hem karada hem havada hem de denizde sayısal üstünlüğü var.

Hindistan’ın hem karada hem havada hem de denizde sayısal üstünlüğü var.

Konvansiyonel silahlar açısından Hindistan, 9 bin 743 top ve 3 bin 740 tank ile önemli bir avantaja sahip. Pakistan ordusunun envanterinde ise 4 bin 619 top ve 2 bin 537 tank yer alıyor.

Hava gücü konusunda Hindistan'ın üstünlüğü devam ediyor. Hindistan'ın 730 savaş uçağı bulunurken, Pakistan'ın ise savaş uçağı sayısı 452.

Donanma gücü açısından Hindistan'ın 16 denizaltısı, 11 muhribi, 16 fırkateyni bulunuyor. 2 de uçak gemisi var. Pakistan ise 8 denizaltıya ve 10 fırkateyne sahip.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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