2 Nükleer Güç Karşı Karşıya: Hindistan ve Pakistan’ın Askeri Güç Karşılaştırması

Konvansiyonel silahlar açısından Hindistan, 9 bin 743 top ve 3 bin 740 tank ile önemli bir avantaja sahip. Pakistan ordusunun envanterinde ise 4 bin 619 top ve 2 bin 537 tank yer alıyor.

Hava gücü konusunda Hindistan'ın üstünlüğü devam ediyor. Hindistan'ın 730 savaş uçağı bulunurken, Pakistan'ın ise savaş uçağı sayısı 452.

Donanma gücü açısından Hindistan'ın 16 denizaltısı, 11 muhribi, 16 fırkateyni bulunuyor. 2 de uçak gemisi var. Pakistan ise 8 denizaltıya ve 10 fırkateyne sahip.