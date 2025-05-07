Hindistan ve Pakistan Arasında Savaş Çıktı: Hindistan, Pakistan’ı Vurdu, Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var
Hindistan ordusu, Pakistan ve Pakistan'a bağlı Azad Keşmir bölgesindeki 'hedeflere' karşı askeri operasyon başlattığını ve 9 noktanın vurulduğunu açıkladı. Pakistan ordusu da Hindistan’ın 5 savaş uçağını ve 1 dronunu düşürdü.
Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre; Hindistan'ın saldırıları sonucu 26 sivil hayatını kaybetti, 46 sivil de yaralandı. Ölü ve yaralı sayısı her geçen dakika artmaya devam ediyor.
Öte yandan Hindistan ordusunun Pakistan’a yönelik başlattığı askeri operasyonla birlikte güvenlik gerekçesiyle Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-İslamabad ve Pegasus Havayolları’nın İstanbul-Karaçi uçakları İstanbul’a geri dönüyor.
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Hindistan ordusu, Pakistan ve Pakistan'a bağlı Azad Keşmir bölgesindeki "hedeflere" karşı askeri operasyon başlattı.
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Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan'ın füze saldırılarına Pakistan'ın kendi belirlediği yer ve zamanda karşılık vereceğini açıkladı.
THY ve Pegasus uçakları İstanbul’a geri dönüyor!
Hindistan’ın Pakistan ve Azad Keşmir’deki “hedeflere” yönelik saldırısının ardından, Cammu Keşmir’in Pampore kentinde tanımlanamayan bir hava aracı enkazı bulundu.
Hindistan ordusunun Pakistan ve Azad Keşmir’e yönelik saldırılarında, Muzafferabad’daki Bilal Cami yıkıldı.
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Bakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Ishaq Dar ile telefonda görüştü
Hindistan'ın Pakistan topraklarına saldırılarıyla meydana gelen çatışma:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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