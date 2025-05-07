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Hindistan ve Pakistan Arasında Savaş Çıktı: Hindistan, Pakistan’ı Vurdu, Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

Hindistan ve Pakistan Arasında Savaş Çıktı: Hindistan, Pakistan’ı Vurdu, Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

Hindistan Pakistanlı pakistanlılar
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.05.2025 - 09:09

Hindistan ordusu, Pakistan ve Pakistan'a bağlı Azad Keşmir bölgesindeki 'hedeflere' karşı askeri operasyon başlattığını ve 9 noktanın vurulduğunu açıkladı. Pakistan ordusu da Hindistan’ın 5 savaş uçağını ve 1 dronunu düşürdü.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre; Hindistan'ın saldırıları sonucu 26 sivil hayatını kaybetti, 46 sivil de yaralandı. Ölü ve yaralı sayısı her geçen dakika artmaya devam ediyor. 

Öte yandan Hindistan ordusunun Pakistan’a yönelik başlattığı askeri operasyonla birlikte güvenlik gerekçesiyle Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-İslamabad ve Pegasus Havayolları’nın İstanbul-Karaçi uçakları İstanbul’a geri dönüyor.

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Hindistan ordusu, Pakistan ve Pakistan'a bağlı Azad Keşmir bölgesindeki "hedeflere" karşı askeri operasyon başlattı.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan'ın füze saldırılarına Pakistan'ın kendi belirlediği yer ve zamanda karşılık vereceğini açıkladı.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan'ın füze saldırılarına Pakistan'ın kendi belirlediği yer ve zamanda karşılık vereceğini açıkladı.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan'ın Azad Cammu Keşmir eyaletinin Kotli ve Muzafferabad ile Pencap eyaletinin Bahavalpur şehirlerine saldırı düzenlediğini belirtti. Chaudhry, “Hindistan'ın füze saldırılarına Pakistan, kendi belirlediği yer ve zamanda karşılık verecek” dedi.

THY ve Pegasus uçakları İstanbul’a geri dönüyor!

THY ve Pegasus uçakları İstanbul’a geri dönüyor!

Hindistan ordusunun Pakistan’a yönelik başlattığı askeri operasyonla birlikte güvenlik gerekçesiyle Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-İslamabad ve Pegasus Havayolları’nın İstanbul-Karaçi uçakları İstanbul’a geri dönüyor.

Gece saatlerinde Hindistan ordusu Pakistan ve Pakistan’ın Azad Keşmir bölgesine askeri operasyon başlattı. Saldırılara karşılık veren Pakistan, hava sahasını uçuşlara kapatmasının ardından uçuşlarda aksamalar yaşandı. Saldırılar nedeniyle İslamabad'a sefer yapan THY ve Karaçi seferi yapan Pegasus uçakları İran üzerinden geri dönüş kararı aldı. Uçakların ilerleyen saatlerde İstanbul’a iniş yapması bekleniyor.

Hindistan’ın Pakistan ve Azad Keşmir’deki “hedeflere” yönelik saldırısının ardından, Cammu Keşmir’in Pampore kentinde tanımlanamayan bir hava aracı enkazı bulundu.

Hindistan ordusunun Pakistan ve Azad Keşmir’e yönelik saldırılarında, Muzafferabad’daki Bilal Cami yıkıldı.

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Bakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Ishaq Dar ile telefonda görüştü

Bakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Ishaq Dar ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Pakistan ve Hindistan arasındaki son gelişmeler ele alındı.

Hindistan'ın Pakistan topraklarına saldırılarıyla meydana gelen çatışma:

Hindistan'ın Pakistan topraklarına saldırılarıyla meydana gelen çatışma:

Hindistan, 22 Nisan’da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs’ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan’ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenlemişti.

Hint ordusu, 'terör yapılanması' şeklinde nitelediği 9 hedefi başarıyla vurduğunu belirtirken, İslamabad yönetimi ise sivillere ait 6 noktanın hedef olduğunu, biri çocuk 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 35 kişinin yaralandığını ve 2 kişinin kayıp olduğunu duyurmuştu.

Pakistan ordusu, Hint tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağını düşürdüğünü açıklamış; Yeni Delhi yönetimi ise bunun doğru olmadığını savunmuştu.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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