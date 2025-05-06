Resmi Açıklama: Hindistan, Pakistan Topraklarına Füze Fırlattı
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Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilimin çatışmaya dönmesi an meselesi.
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Füze saldırısına ait olduğu iddia edilen görüntüler 👇
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Hindistan saldırıları doğruladı.
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Hindistan Ordusu'nun Twitter'dan yaptığı paylaşım 👇
Pakistan hava sahasına giren ticari uçaklar da rotalarını değiştirmeye başladı. 👇
ABD Başkanı Donald Trump saldırıları yorumladı.
Hindistan ile Pakistan neden savaşa sürükleniyor?
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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