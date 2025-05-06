Resmi Açıklama: Hindistan, Pakistan Topraklarına Füze Fırlattı

Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Hindistan, saldırıyı üstlenen Leşker-i Tayyibe (LET) örgütünün uzantısı olan Direniş Cephesi'nin Pakistan tarafından desteklendiğini iddia ediyor.

Saldırının ardından Hindistan, Pakistan ile 1960'ta imzaladıkları 'İndus Suları Anlaşması'nı askıya aldığını açıklamıştı. Pakistan cephesi ise su anlaşmasının kendileri için kırmızı çizgi olduğunu duyurmuştu.

İki ülke de Keşmir bölgesinde hak iddia ediyor.