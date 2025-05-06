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Resmi Açıklama: Hindistan, Pakistan Topraklarına Füze Fırlattı

Resmi Açıklama: Hindistan, Pakistan Topraklarına Füze Fırlattı

Hindistan
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
06.05.2025 - 23:58

Pakistan Ordu Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Hindistan’dan fırlatılan füzelerle Pakistan topraklarının hedef alındığı duyuruldu. 

Hindistan ise saldırıyı doğrulandı ancak hedeflerin siviller değil, ülkede bulunan terör kampları olduğunu iddia edildi.

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Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilimin çatışmaya dönmesi an meselesi.

Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilimin çatışmaya dönmesi an meselesi.

Pakistan, Hindistan tarafından atılan füzelerin Muzaffarabad yakınlarına düştüğünü açıkladı. Yapılan açıklamada, yapılan bu sebepsiz saldırının misli ile karşılık bulacağı da yer aldı.

Pakistan, saldırı sonrasında hava sahasını 48 saat boyunca kapattığını duyurdu.

Anadolu Ajansı, Pakistan güvenlik kaynaklarının Hindistan'a ait 2 askeri uçağı düşürdüğü haberini paylaştı.

Füze saldırısına ait olduğu iddia edilen görüntüler 👇

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Hindistan saldırıları doğruladı.

Hindistan saldırıları doğruladı.

Hindistan'dan yapılan açıklamaya göre, Pakistan'da bulunan terör altyapısı hedef alınırken, Pakistan'a ait askeri tesislere yönelik bir saldırı düzenlenmedi.

Hindistan'dan yapılan açıklamaya göre, 9 nokta hedef alındı.

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Hindistan Ordusu'nun Twitter'dan yaptığı paylaşım 👇

Hindistan Ordusu'nun Twitter'dan yaptığı paylaşım 👇
twitter.com

Adalet yerini buldu.

Pakistan hava sahasına giren ticari uçaklar da rotalarını değiştirmeye başladı. 👇

Pakistan hava sahasına giren ticari uçaklar da rotalarını değiştirmeye başladı. 👇

ABD Başkanı Donald Trump saldırıları yorumladı.

ABD Başkanı Donald Trump saldırıları yorumladı.

Trump, Hindistan ile Pakistan arasında yaşananlar için, 'Saldırıyı az önce duyduk. Bu utanç verici bir durum. Umarım bu durum kısa sürede sona erer' açıklamasında bulundu.

Hindistan ile Pakistan neden savaşa sürükleniyor?

Hindistan ile Pakistan neden savaşa sürükleniyor?

Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Hindistan, saldırıyı üstlenen Leşker-i Tayyibe (LET) örgütünün uzantısı olan Direniş Cephesi'nin Pakistan tarafından desteklendiğini iddia ediyor.

Saldırının ardından Hindistan, Pakistan ile 1960'ta imzaladıkları 'İndus Suları Anlaşması'nı askıya aldığını açıklamıştı. Pakistan cephesi ise su anlaşmasının kendileri için kırmızı çizgi olduğunu duyurmuştu.

İki ülke de Keşmir bölgesinde hak iddia ediyor.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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