Emniyetten Açıklama Geldi: Selçuk Tengioğlu’nun Ekrem İmamoğlu’na Suikast Yapılacak İhbarı!
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e saldıran ve tutuklanan Selçuk Tengioğlu’nun, İBB binasına giderek Ekrem İmamoğlu’na suikast düzenleneceği ihbarında bulunduğu ortaya çıkmıştı.
Selçuk Tengioğlu’nun İBB’deki görüntüleri ve tutulan tutanak ortaya çıkarken, İstabul Emniyet Müdürlüğü de olayla ilgili açıklama yapmıştı.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Selçuk Tengioğlu ile ilgili bugün bir iddiada bulunmuştu.
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Selçuk Tengioğlu’nun İBB binasında çekilen fotoğrafı👇
Selçuk Tengioğlu’nun ihbarı sonrasında tutulan tutanak👇
İstanbul Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili açıklamada bulundu.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Hımmmm çok titiz çalışılmış, 2 müebbetli adam cagızın akıl saglığı bile düşünülmüş. Çünkü kendisi habere göre yazılı ifade vermek istememiş ve salınmış, AB g... Devamını Gör
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