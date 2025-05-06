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Emniyetten Açıklama Geldi: Selçuk Tengioğlu’nun Ekrem İmamoğlu’na Suikast Yapılacak İhbarı!

Emniyetten Açıklama Geldi: Selçuk Tengioğlu’nun Ekrem İmamoğlu’na Suikast Yapılacak İhbarı!

Ekrem İmamoğlu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
06.05.2025 - 21:45

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e saldıran ve tutuklanan Selçuk Tengioğlu’nun, İBB binasına giderek Ekrem İmamoğlu’na suikast düzenleneceği ihbarında bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Selçuk Tengioğlu’nun İBB’deki görüntüleri ve tutulan tutanak ortaya çıkarken, İstabul Emniyet Müdürlüğü de olayla ilgili açıklama yapmıştı.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Selçuk Tengioğlu ile ilgili bugün bir iddiada bulunmuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Selçuk Tengioğlu ile ilgili bugün bir iddiada bulunmuştu.

Özgür Özel’in açıklamasına göre, Selçuk Tengioğlu İBB binasına giderek Ekrem İmamoğlu’na suikast düzenleneceği ihbarında bulunmuştu.

Tengioğlu, “Koğuşta birlikte yattığım arkadaşlara talimat verildi. İmamoğlu’na suikast yapılacak” ifadelerini kullanmış.

Selçuk Tengioğlu’nun İBB binasında çekilen fotoğrafı👇

Selçuk Tengioğlu’nun İBB binasında çekilen fotoğrafı👇

Selçuk Tengioğlu’nun ihbarı sonrasında tutulan tutanak👇

Selçuk Tengioğlu’nun ihbarı sonrasında tutulan tutanak👇

İstanbul Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili açıklamada bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili açıklamada bulundu.

06.05.2025 tarihinde bir siyasi parti liderinin, cezaevinde bulunan belediye başkanına suikast düzenleneceğine yönelik, Ocak ayında ihbar yapıldığına dair iddiaları ile ilgili olarak;

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nce, söz konusu iddialar ile ilgili geçmişe yönelik inceleme başlatılmıştır.

Yapılan incelemede, ihbarın 2024 yılı Aralık ayında yapıldığı, ihbarın değerlendirilme ve işlem süreçleri için Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro ekiplerinin görevlendirildiği tespit edilmiştir.

Güvenlik Büro Amirliğince yapılan çalışmada, ihbarcı aranarak belediye binasına çağrılmış, ön incelemede şahsın 2004 yılında Kasten Öldürme suçundan Müebbet hapis cezası alan ve 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakılan Selçuk TENGİOĞLU isimli şahıs olduğu anlaşılmış, özel güvenlik personelleri eşliğinde şahıs ile yapılan görüşmede; adı geçen belediye başkanını sevdiğini, belediyeden yardımlar aldığını, başkanın DEM parti ile iç içe olmasından dolayı rahatsızlık duyan milliyetçi kesimler tarafından kendisine zarar verebileceklerini düşündüğünü, cezaevinde kaldığı sürede bu gibi konuların koğuşta konuşulduğunu, tamamen kendi hislerinden dolayı bu şekilde bir ihbarda bulunduğunu, herhangi bir bilgiye dayalı olmadığını ve yazılı olarak ifade vermek istemediğini beyan etmiştir.

Ayrıca belediye yetkilileri ile yapılan görüşmede, herhangi bir yasal müracaatlarının olmayacağını, kendi sorumlularının Selçuk TENGİOĞLU isimli şahısla görüşme yapacağını bildirmişlerdir.

Söz konusu ihbar, usulüne uygun şekilde değerlendirilmiş, ihbarın somut delillere dayanmadığı, tamamıyla kişisel kanaatlere dayalı bir bildirim olduğu, bahse konu durumun 5 yıl önceki hapiste kaldığı dönemle ilgili olduğu anlaşılmış, ilgili süreç tamamen yasal mevzuat çerçevesinde ihbarın içeriğiyle sınırlı kalmak kaydıyla sonuçlandırılmıştır.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Özgür Ozupek

Hımmmm çok titiz çalışılmış, 2 müebbetli adam cagızın akıl saglığı bile düşünülmüş. Çünkü kendisi habere göre yazılı ifade vermek istememiş ve salınmış, AB g... Devamını Gör

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