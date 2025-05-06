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Yeni Liste Yayınlandı: Tarım ve Orman Bakanlığı Zeytinyağı ve Bal Firmalarını İfşa Etti

Yeni Liste Yayınlandı: Tarım ve Orman Bakanlığı Zeytinyağı ve Bal Firmalarını İfşa Etti

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
06.05.2025 - 21:03

Gıda ve Orman Bakanlığı, “guvenilirgida.tarimorman.gov.tr” adresinden ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan firmaları ifşa etmeye devam ediyor.

Bakanlığın yayınladığı son listede, bal ve zeytinyağı markaları yer aldı. Gıda teröristleri, ürünlerinde hem düşük kalite ürün hem de tohum yağı kullanmış, pazarlamayı ise 'lüks' diye yapmış.

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Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sitesi üzerinden ifşa ettiği firmalara yenileri eklendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sitesi üzerinden ifşa ettiği firmalara yenileri eklendi.

Yayınanlan son listede, petek balları, çiçek balları ve zeytinyağları yer aldı. Bakanlık, birçok firmanın “lüks” ve “sızma zeytinyağı” diye pazarladığı ürünlerde taklit ve tağşiş olduğunu açıkladı.

İşte Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ifşa ettiği firmalar 👇

İşte Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ifşa ettiği firmalar 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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