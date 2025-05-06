Yeni Liste Yayınlandı: Tarım ve Orman Bakanlığı Zeytinyağı ve Bal Firmalarını İfşa Etti

Gıda ve Orman Bakanlığı, “guvenilirgida.tarimorman.gov.tr” adresinden ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan firmaları ifşa etmeye devam ediyor.

Bakanlığın yayınladığı son listede, bal ve zeytinyağı markaları yer aldı. Gıda teröristleri, ürünlerinde hem düşük kalite ürün hem de tohum yağı kullanmış, pazarlamayı ise 'lüks' diye yapmış.