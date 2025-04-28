Yeni İfşa Listesi Belli Oldu: Tarım Bakanlığı Ünlü Markaların da Olduğu Yeni İfşa Listesini Yayımladı

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş listesini güncelledi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' ve 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listeleri güncellenmeye devam ediyor. Bu kez yayımlanan yeni listede peynir, baharat, antep fıstığı tereyağı, zeytinyağı ve balda yapılan usulsüzlüklere yer verildi.