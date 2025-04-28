Yeni İfşa Listesi Belli Oldu: Tarım Bakanlığı Ünlü Markaların da Olduğu Yeni İfşa Listesini Yayımladı
Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş listesini güncelledi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' ve 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listeleri güncellenmeye devam ediyor. Bu kez yayımlanan yeni listede peynir, baharat, antep fıstığı tereyağı, zeytinyağı ve balda yapılan usulsüzlüklere yer verildi.
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Neredeyse her gün yediğimiz birçok ana üründe yine uygunsuz maddeler tespit edildi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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