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AKOM’dan İstanbul’a Son Dakika Uyarısı: “Sıcaklık Düşecek, Fırtına 1 Mayıs’a Kadar Devam Edecek”

AKOM’dan İstanbul’a Son Dakika Uyarısı: “Sıcaklık Düşecek, Fırtına 1 Mayıs’a Kadar Devam Edecek”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
28.04.2025 - 14:50 Son Güncelleme: 28.04.2025 - 15:08

İstanbul Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan yazılı açıklamada, 'İstanbul'da rüzgarın, 1 Mayıs Perşembe gününe kadar kuvvetli ve zaman zaman fırtına şiddetinde esmesi bekleniyor' ifadelerine yer verildi.

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AKOM 1 Mayıs Perşembe gününe kadar rüzgarın kent genelinde kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi beklendiği açıklanırken kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle yaşanabilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı ve tabela uçması ile ulaşımda aksamalar gibi durumlara karşı İstanbulluların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

AKOM 1 Mayıs Perşembe gününe kadar rüzgarın kent genelinde kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi beklendiği açıklanırken kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle yaşanabilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı ve tabela uçması ile ulaşımda aksamalar gibi durumlara karşı İstanbulluların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

AKOM'dan yapılan açıklamada; 'İstanbul'da rüzgarın, 1 Mayıs Perşembe gününe kadar kuvvetli ve zaman zaman fırtına şiddetinde esmesi bekleniyor. İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM'un Meteorolojik verilere göre, perşembe gününe kadar rüzgar hızı saatte 40 ila 75 km'ye kadar ulaşacak. Perşembe gününden sonra İstanbul genelinde aralıklarla sağanak yağış geçişleri yaşanacak.' denildi.

Açıklamanın devamında ise, 'Kuzeyden gelen soğuk hava dalgası ve bulutlu gökyüzü etkisiyle, sıcaklıkların 13-15°C aralığında seyredeceği ve mevsim normallerinin altında kalacağı tahmin ediliyor. Yağışların genel anlamda olumsuz bir etkisinin beklenmediğini bildirirken, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle yaşanabilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı ve tabela uçması ile ulaşımda aksamalar gibi durumlara karşı İstanbulluların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Özellikle perşembe gününe kadar sürecek fırtına etkisine karşı gerekli önlemlerin alınması önem taşıyor' ifadelerine yer verildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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