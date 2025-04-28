Kilonuza Göre Fırtınadan Etkilenme Derecenizi Biliyor musunuz? İstanbul’un Fırtınasına Mizahşörlerden Tweetler
Başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi güne fırtınayla uyandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan uyarıda ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi. Fırtına mizahşörleri de harekete geçirdi. X’te ilk başta 58 kilo altındaki kişilerin fırtınada yürümekte zorlanacağı goygoyu bu kez 70 kiloya kadar çıktı. Mizahşörler için de iş başa düştü. Peki siz kilonuza göre fırtınadan etkilenme derecenizi biliyor musunuz?
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Meteorolojiden art arda fırtına açıklamaları.
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Fırtınayla birlikte kilo goygoyları da her zamanki yerini aldı.
Kilonuza göre fırtınadan etkilenme derecenizi biliyor musunuz?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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