Kilonuza Göre Fırtınadan Etkilenme Derecenizi Biliyor musunuz? İstanbul’un Fırtınasına Mizahşörlerden Tweetler

Başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi güne fırtınayla uyandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan uyarıda ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi. Fırtına mizahşörleri de harekete geçirdi. X’te ilk başta 58 kilo altındaki kişilerin fırtınada yürümekte zorlanacağı goygoyu bu kez 70 kiloya kadar çıktı. Mizahşörler için de iş başa düştü. Peki siz kilonuza göre fırtınadan etkilenme derecenizi biliyor musunuz?