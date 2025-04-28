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Kilonuza Göre Fırtınadan Etkilenme Derecenizi Biliyor musunuz? İstanbul’un Fırtınasına Mizahşörlerden Tweetler

Kilonuza Göre Fırtınadan Etkilenme Derecenizi Biliyor musunuz? İstanbul’un Fırtınasına Mizahşörlerden Tweetler

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
28.04.2025 - 14:30

Başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi güne fırtınayla uyandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan uyarıda ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi. Fırtına mizahşörleri de harekete geçirdi. X’te ilk başta 58 kilo altındaki kişilerin fırtınada yürümekte zorlanacağı goygoyu bu kez 70 kiloya kadar çıktı. Mizahşörler için de iş başa düştü. Peki siz kilonuza göre fırtınadan etkilenme derecenizi biliyor musunuz?

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Meteorolojiden art arda fırtına açıklamaları.

Meteorolojiden art arda fırtına açıklamaları.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkenin kuzeybatı kısmı için art arda meteoroloji uyarıları yayımladı. Yapılan uyarıda İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın'ın kıyı kesimlerinde kkuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiği ifade edildi. Açıklamada, 'Önümüzdeki 3 gün devam etmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır' denildi.

Fırtınayla birlikte kilo goygoyları da her zamanki yerini aldı.

Fırtınayla birlikte kilo goygoyları da her zamanki yerini aldı.

X'te 58 kilo altındaki kişilerin fırtınada yürümekte zorlanacağı goygoyu camı, binaları sallayan kuvvetli rüzgarı gölgede bıraktı. İlk olarak kilo 58'den açıldı ancak el yükseltildi ve 'Fırtına nedeniyle 70 kilo altındaki kişiler yürümekte zorlanacak' paylaşımları yapıldı.

Hadi gelin hep birlikte yorumlara bakalım!

Kilonuza göre fırtınadan etkilenme derecenizi biliyor musunuz?

Kilonuza göre fırtınadan etkilenme derecenizi biliyor musunuz?
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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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