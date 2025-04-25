Matematiği Müthiş Olan Erkeklerden Hoşlandığını Açıklayan Kadına Goygoyculardan Mizah Şov

X’te ‘@b3rrakbaby’ isimli kullanıcı matematiği müthiş olan erkeklerden hoşlandığını paylaştı. E tabi goygoycular bu paylaşımı fırsat bilip mizah bombardımanına tuttu. Kadın hoşlandığı erkeği açıkladığına bin pişman oldu mu bilinmez ama gelen yorumlar kahkaha attıracak cinsten. İşte matematiğin sınırlarını zorlayan kullanıcılardan mizah şov!