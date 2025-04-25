onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Matematiği Müthiş Olan Erkeklerden Hoşlandığını Açıklayan Kadına Goygoyculardan Mizah Şov

Matematiği Müthiş Olan Erkeklerden Hoşlandığını Açıklayan Kadına Goygoyculardan Mizah Şov

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
25.04.2025 - 22:49

X’te ‘@b3rrakbaby’ isimli kullanıcı matematiği müthiş olan erkeklerden hoşlandığını paylaştı. E tabi goygoycular bu paylaşımı fırsat bilip mizah bombardımanına tuttu. Kadın hoşlandığı erkeği açıkladığına bin pişman oldu mu bilinmez ama gelen yorumlar kahkaha attıracak cinsten. İşte matematiğin sınırlarını zorlayan kullanıcılardan mizah şov!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bu tweet tam 3 milyon görüntülenme aldı...

Bu tweet tam 3 milyon görüntülenme aldı...
twitter.com

Mizah bombardımanına tutulan paylaşım böyleydi... 'Neden matematik?' bilmiyoruz ama goygoycular için iş başa düştü!

Hadi gelin hep birlikte şova dönüşen o mizahlara bakalım👀

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin unutulmaz 40 yıl hesabı 👇

👇

👇

👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın