Matematiği Müthiş Olan Erkeklerden Hoşlandığını Açıklayan Kadına Goygoyculardan Mizah Şov
X’te ‘@b3rrakbaby’ isimli kullanıcı matematiği müthiş olan erkeklerden hoşlandığını paylaştı. E tabi goygoycular bu paylaşımı fırsat bilip mizah bombardımanına tuttu. Kadın hoşlandığı erkeği açıkladığına bin pişman oldu mu bilinmez ama gelen yorumlar kahkaha attıracak cinsten. İşte matematiğin sınırlarını zorlayan kullanıcılardan mizah şov!
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Bu tweet tam 3 milyon görüntülenme aldı...
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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