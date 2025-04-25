onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Depremin Önüne Geçen Deprem Uzmanı Savaşlarını Kendince Yorumlayan Kişiler

Depremin Önüne Geçen Deprem Uzmanı Savaşlarını Kendince Yorumlayan Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
25.04.2025 - 14:26

Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki İstanbul Depremi pek çok açıdan konuşuldu tartışıldı. Telekominikasyon şirketler, İstanbul'daki nüfus yoğunluğu derken Büyük İstanbul Depremi de konuşulan konular arasındaydı. Ancak yıllardır halka bilgi veren deprem uzmanları Büyük İstanbul Depremi hakkında ikiye bölündü. Bazı uzmanlar Büyük İstanbul Depremi'nin zaten yaşandığını, Kuzey Anadolu Fayı'nın Adalar segmentinin pasif olduğunu savunurken bazıları da 6.2'lik depremin olası büyük depremi yakınlaştırdığını belirtti. Celal Şengör, Naci Görür, Şener Üşümezsoy gibi popüler isimler birbirine girdi. Tabii hocaların savaşını kendince yorumlayanlar da oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Şener Üşümezsoy'un sakinleştirici açıklamaları pek çok kişiyi Şenerci yaptı.

Şener Üşümezsoy'un sakinleştirici açıklamaları pek çok kişiyi Şenerci yaptı.
twitter.com

Olayla ilgili capsler de geldi.

Olayla ilgili capsler de geldi.
twitter.com

Hocaların kavgasını farklı şekilde yorumlayanlar oldu.

👇

👇
twitter.com

Jeolojik mezhepler de doğdu.

Jeolojik mezhepler de doğdu.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın