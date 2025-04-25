Depremin Önüne Geçen Deprem Uzmanı Savaşlarını Kendince Yorumlayan Kişiler
Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki İstanbul Depremi pek çok açıdan konuşuldu tartışıldı. Telekominikasyon şirketler, İstanbul'daki nüfus yoğunluğu derken Büyük İstanbul Depremi de konuşulan konular arasındaydı. Ancak yıllardır halka bilgi veren deprem uzmanları Büyük İstanbul Depremi hakkında ikiye bölündü. Bazı uzmanlar Büyük İstanbul Depremi'nin zaten yaşandığını, Kuzey Anadolu Fayı'nın Adalar segmentinin pasif olduğunu savunurken bazıları da 6.2'lik depremin olası büyük depremi yakınlaştırdığını belirtti. Celal Şengör, Naci Görür, Şener Üşümezsoy gibi popüler isimler birbirine girdi. Tabii hocaların savaşını kendince yorumlayanlar da oldu.
Şener Üşümezsoy'un sakinleştirici açıklamaları pek çok kişiyi Şenerci yaptı.
Olayla ilgili capsler de geldi.
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Jeolojik mezhepler de doğdu.
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