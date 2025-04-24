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Kedileri Ahmet Kaya Zil Sesiyle Bulma Yöntemi Viral Oldu

Kedileri Ahmet Kaya Zil Sesiyle Bulma Yöntemi Viral Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
24.04.2025 - 16:27

Hatırlayan vardır; 1. nesil cep telefonlarında kişiselleştirme imkanları sınırlı olduğu için telefon sahipleri farklı zil sesleriyle kendini ifade ediyordu. Bunların en popülerleri ise polifonik zil sesleriydi. Popüler şarkıların polifonik versiyonları başına P konarak mesaj servislerinden istenir, arama geldiği zaman sevdiğimiz şarkıların basit halleri çalardı. Ardından telefonlar ses formatlarını desteklemeye başladı, akıllı telefon devrimi oldu derken bu değerimiz unutuldu. Ancak hızla gelişen teknoloji nedeniyle hatırladığımız zil seslerinin tahmin edemeyeceğiniz bir faydası ortaya çıktı. 

Detaylar içerikte...

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Depremden hepimiz gibi evcil hayvanlar da etkilendi.

Depremden hepimiz gibi evcil hayvanlar da etkilendi.

Geçtiğimiz gün İstanbul'da yaşanan depremde kedi, köpek gibi evcil hayvanların panik halleri kameralara yansıdı. Tabii sonrasında da özellikle kedileri sakinleştirmek veya toplama alanlarında kontrol altına almak zorlaştı.

Fenomen Elif Uluğ da kedisinden şikayetçiydi.

Fenomen Elif Uluğ da kedisinden şikayetçiydi.

Ağız ıslatma, tasma takma, besin takviyeleri gibi onlarca tavsiye geldi.

Ağız ıslatma, tasma takma, besin takviyeleri gibi onlarca tavsiye geldi.
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Ancak hiçbiri feyza isimli kullanıcının Ahmet Kaya zil sesi tavsiyesi kadar fantastik değildi.

Ancak hiçbiri feyza isimli kullanıcının Ahmet Kaya zil sesi tavsiyesi kadar fantastik değildi.
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Geçmişte sokakta kaybettiği kedisini bu yöntemle bulduğunu ekledi.

Öneri için teşekkür edenler oldu.

Öneri için teşekkür edenler oldu.
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Denendi ve onaylandı.

Tepkiler de geldi.

Tepkiler de geldi.
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Bilimsel açıklama da...

Bilimsel açıklama da...
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Kedisi olanlar işe yarayıp yaramadığını yorumlarda belirtebilir 🐈

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Bu içerikler de tam senlik 👍

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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