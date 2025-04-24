Kedileri Ahmet Kaya Zil Sesiyle Bulma Yöntemi Viral Oldu
Hatırlayan vardır; 1. nesil cep telefonlarında kişiselleştirme imkanları sınırlı olduğu için telefon sahipleri farklı zil sesleriyle kendini ifade ediyordu. Bunların en popülerleri ise polifonik zil sesleriydi. Popüler şarkıların polifonik versiyonları başına P konarak mesaj servislerinden istenir, arama geldiği zaman sevdiğimiz şarkıların basit halleri çalardı. Ardından telefonlar ses formatlarını desteklemeye başladı, akıllı telefon devrimi oldu derken bu değerimiz unutuldu. Ancak hızla gelişen teknoloji nedeniyle hatırladığımız zil seslerinin tahmin edemeyeceğiniz bir faydası ortaya çıktı.
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Depremden hepimiz gibi evcil hayvanlar da etkilendi.
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Fenomen Elif Uluğ da kedisinden şikayetçiydi.
Ağız ıslatma, tasma takma, besin takviyeleri gibi onlarca tavsiye geldi.
Ancak hiçbiri feyza isimli kullanıcının Ahmet Kaya zil sesi tavsiyesi kadar fantastik değildi.
Öneri için teşekkür edenler oldu.
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Denendi ve onaylandı.
Tepkiler de geldi.
Bilimsel açıklama da...
Kedisi olanlar işe yarayıp yaramadığını yorumlarda belirtebilir 🐈
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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