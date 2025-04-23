Aklımıza Gelince Gülümseten Twitter Tarihinin Efsane Paylaşımları

Twitter'ın veya alışamadığımız adıyla X'in gündemi o kadar yoğun ki bazen eskiden neler yazılmış çizilmiş unutuyoruz. Bu arada da devreye bazıları girip eski paylaşımları hortlatma mesaisini üstleniyor. Hem etkileşimini alıp hem de kısa bir nostalji turuna çıkarabiliyor. Bakalım unuttuğumuzu sandığımız ama aklımızın bir köşesinde pusuya yatan tweetler hangileri?