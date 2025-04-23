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Aklımıza Gelince Gülümseten Twitter Tarihinin Efsane Paylaşımları

Aklımıza Gelince Gülümseten Twitter Tarihinin Efsane Paylaşımları

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
23.04.2025 - 10:01

Twitter'ın veya alışamadığımız adıyla X'in gündemi o kadar yoğun ki bazen eskiden neler yazılmış çizilmiş unutuyoruz. Bu arada da devreye bazıları girip eski paylaşımları hortlatma mesaisini üstleniyor. Hem etkileşimini alıp hem de kısa bir nostalji turuna çıkarabiliyor. Bakalım unuttuğumuzu sandığımız ama aklımızın bir köşesinde pusuya yatan tweetler hangileri?

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Paylaşımlar şöyle;

Paylaşımlar şöyle;

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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