Aklımıza Gelince Gülümseten Twitter Tarihinin Efsane Paylaşımları
Twitter'ın veya alışamadığımız adıyla X'in gündemi o kadar yoğun ki bazen eskiden neler yazılmış çizilmiş unutuyoruz. Bu arada da devreye bazıları girip eski paylaşımları hortlatma mesaisini üstleniyor. Hem etkileşimini alıp hem de kısa bir nostalji turuna çıkarabiliyor. Bakalım unuttuğumuzu sandığımız ama aklımızın bir köşesinde pusuya yatan tweetler hangileri?
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Paylaşımlar şöyle;
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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