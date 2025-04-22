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Ünlü Benzerlerinden Geliniyle Dans Eden Kayınvalideye Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Ünlü Benzerlerinden Geliniyle Dans Eden Kayınvalideye Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
22.04.2025 - 18:26

X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan tweetler farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da Twitter'ı mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi Salı günü de mizah timeline'ı dolu doluydu. Bakalım son 24 saatte en çok öne çıkan paylaşımlar hangileri olmuş? En çok nelere gülünmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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Psikolojik bir paylaşımla başlayalım!

Psikolojik bir paylaşımla başlayalım!

Bir nesil harçlığını bunlara harcadı.

Bir nesil harçlığını bunlara harcadı.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Bir de tespit geldi!

Bir de tespit geldi!
twitter.com

Bir de benzetme!

Bir de benzetme!
twitter.com
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İlker Casillas olmuş.

İlker Casillas olmuş.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Yetişmemize 6G var.

Yetişmemize 6G var.
twitter.com

Pek mütevazıyız...

Pek mütevazıyız...
twitter.com
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Büyük hizmet!

Büyük hizmet!
twitter.com

Biraz da otobüsün içine girelim.

Biraz da otobüsün içine girelim.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Yarın görüşmek üzere 👋

Yarın görüşmek üzere 👋
twitter.com

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

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Bu içerikler de tam senlik 👍

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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