Çin'de Tanıtılan 10G İnternet Haberine Ekmek Bandıran Twitter Kullanıcıları
Dünya 5G'yi tartışırken Türkiye'de internet hızı, gerek fiyatları gerek sunduğu hızla tüketicinin en çok şikayet ettiği konulardan. Bu durum verilere de yansımış durumda. Hatta sabit internet indirme hızında 42,90 Mbps ortalamasıyla 106'ncı, mobil internet indirme hızında 46,37 Mbps ortalamasıyla 58’inci sırada. Bu da ülkemizi Afrika ülkeleriyle benzer bir hizmet seviyesine çekiyor. Hal böyleyken Çin'de 10G internete geçilmesi ülkemizde ironik tepkileri beraberinde getirdi.
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Webtekno'nun haberine göre Çin yeni nesil bir ağ tanıttı.
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Tabii yurdum internet kullanıcısı da derdini mizahla anlattı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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