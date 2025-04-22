onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Çin'de Tanıtılan 10G İnternet Haberine Ekmek Bandıran Twitter Kullanıcıları

Çin'de Tanıtılan 10G İnternet Haberine Ekmek Bandıran Twitter Kullanıcıları

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
22.04.2025 - 17:47

Dünya 5G'yi tartışırken Türkiye'de internet hızı, gerek fiyatları gerek sunduğu hızla tüketicinin en çok şikayet ettiği konulardan. Bu durum verilere de yansımış durumda. Hatta sabit internet indirme hızında 42,90 Mbps ortalamasıyla 106'ncı, mobil internet indirme hızında 46,37 Mbps ortalamasıyla 58’inci sırada. Bu da ülkemizi Afrika ülkeleriyle benzer bir hizmet seviyesine çekiyor. Hal böyleyken Çin'de 10G internete geçilmesi ülkemizde ironik tepkileri beraberinde getirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Webtekno'nun haberine göre Çin yeni nesil bir ağ tanıttı.

Webtekno'nun haberine göre Çin yeni nesil bir ağ tanıttı.

Hebei eyaletinde 10G genişbant internet altyapısını devreye alarak 9.834 Mbps indirme hızına ulaşan yeni nesil ağ dünyada teknoloji bültenlerinde de kendine yer buldu.

10G internet ile birlikte yaklaşık 20 GB boyutundaki bir 4K filmin 20 saniyenin altında indirilebildiği bilgisi paylaşıldı. Yeni nesil teknoloji; bulut hizmetleri, sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamaları, 8K çözünürlükte video akışı ve akıllı ev sistemleri gibi yüksek bant genişliği gerektiren alanlarda kullanım için geliştirildi. Aynı zamanda sistemin sağlık, eğitim ve tarım gibi sektörlerde daha hızlı ve kesintisiz veri aktarımı sağlayarak dijitalleşme süreçlerini destekleyeceği belirtildi.

Tabii yurdum internet kullanıcısı da derdini mizahla anlattı.

Tabii yurdum internet kullanıcısı da derdini mizahla anlattı.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın