Bir Yurt Odasından Paylaşılan Fotoğraf Sosyal Medyanın Gündeminde

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan Saraçhane Mitingleri, bir dizi protestonun da gerçekleşmesine neden oldu. Eylemlerde öne çıkan kesim ise şüphesiz öğrencilerdi. Gösterileri sonunda pek çok genç gözaltını alınmıştı. Bunların önemli bir kısmı halen tutuklu. Tabii eylemlerin büyümesiyle hükümete yakın isimler ve kurumlardan da öğrencileri uyaran açıklamalarda bulunuldu. Bir KYK yurdundan atılan fotoğraf ise tüm bu uyarıların önüne geçti.