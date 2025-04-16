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Bir Yurt Odasından Paylaşılan Fotoğraf Sosyal Medyanın Gündeminde

Bir Yurt Odasından Paylaşılan Fotoğraf Sosyal Medyanın Gündeminde

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
16.04.2025 - 16:32

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan Saraçhane Mitingleri, bir dizi protestonun da gerçekleşmesine neden oldu. Eylemlerde öne çıkan kesim ise şüphesiz öğrencilerdi. Gösterileri sonunda pek çok genç gözaltını alınmıştı. Bunların önemli bir kısmı halen tutuklu. Tabii eylemlerin büyümesiyle hükümete yakın isimler ve kurumlardan da öğrencileri uyaran açıklamalarda bulunuldu. Bir KYK yurdundan atılan fotoğraf ise tüm bu uyarıların önüne geçti.

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Paylaşım şöyle;

Paylaşım şöyle;

Paylaşımın viral olması gelen yorumların da artmasına neden oldu.

Paylaşımın viral olması gelen yorumların da artmasına neden oldu.
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Masası olmayan odaları varlığı da öğrenildi.

Masası olmayan odaları varlığı da öğrenildi.
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Olayın sadece yurtla bitmediğini belirtenler de var.

Olayın sadece yurtla bitmediğini belirtenler de var.
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Detayları fark edenler de...

Detayları fark edenler de...
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Olumlu değişime rastlayamayan da...

Olumlu değişime rastlayamayan da...
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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