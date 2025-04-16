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TOMA Adam, Pikachu, Mahmut Tanal Cosplay... Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden "Direniş Balosu"

TOMA Adam, Pikachu, Mahmut Tanal Cosplay... Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden "Direniş Balosu"

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
16.04.2025 - 12:51

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Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına en büyük tepkilerden biri İstanbul'daki üniversite öğrencilerinden gelmişti. Saraçhane Eylemleri ile başlayan protestolar yurdun çeşitli noktalarına yayıldı. Tabii eylemlerde bazı ikonik anlar da ortaya çıktı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencileri ise bu anları Direniş Balosu adı altında sergiledi.

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Balodan öne çıkan anlar şöyle 📹

Eylemlerde dikkat çeken kareler kadar gündeme dair eleştirel kreasyonlar da sergilendi.

Eylemlerde dikkat çeken kareler kadar gündeme dair eleştirel kreasyonlar da sergilendi.

Antalya'dan dünyaya yayılan Pikachu kostümleri ise dikkat çekti.

Antalya'dan dünyaya yayılan Pikachu kostümleri ise dikkat çekti.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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