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Gözde Şeker'den “Normal Doğum” Pankartına Tepki: “Doğumun Her Hali Normal”

Gözde Şeker'den “Normal Doğum” Pankartına Tepki: “Doğumun Her Hali Normal”

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
15.04.2025 - 10:11

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Sivasspor-Fenerbahçe maçında Sivassporlu futbolcuların sahaya 'Doğal olan normal doğum' yazılı pankartla çıkması, sosyal medyada ve kamuoyunda büyük tepkiyle karşılandı. Sosyal medyada  tepki yağarken birçok ünlü isim de  bu pankartı eleştirmişti.

Tepki gösteren isimler arasında Halk TV muhabiri Gözde Şeker de yer aldı.

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Sunduğu haber programında Sağlık Bakanlığı’nın bu kampanynı yanlış aktardığını belirten Şeker, şu ifadeleri kullandı:

Sunduğu haber programında Sağlık Bakanlığı’nın bu kampanynı yanlış aktardığını belirten Şeker, şu ifadeleri kullandı:

'Lütfen biri konuyu anlatsın Sağlık Bakanı'na, hiç anlamamış. Doğumun nasıl yapılacağı tıbbi koşullara ya da kadının tercihine bağlıdır ama futbolcu beyler, normal doğum diye bir şey yok; doğumun her anı normal.'

 Tartışmalar sürerken, sağlık bakanı pankartın normal olduğunu, maçlara yalnızca erkeklerin gitmediği savunmuştu.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
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