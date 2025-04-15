Gözde Şeker'den “Normal Doğum” Pankartına Tepki: “Doğumun Her Hali Normal”

Sivasspor-Fenerbahçe maçında Sivassporlu futbolcuların sahaya 'Doğal olan normal doğum' yazılı pankartla çıkması, sosyal medyada ve kamuoyunda büyük tepkiyle karşılandı. Sosyal medyada tepki yağarken birçok ünlü isim de bu pankartı eleştirmişti.
Tepki gösteren isimler arasında Halk TV muhabiri Gözde Şeker de yer aldı.
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Sunduğu haber programında Sağlık Bakanlığı’nın bu kampanynı yanlış aktardığını belirten Şeker, şu ifadeleri kullandı:
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