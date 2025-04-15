Gözde Şeker'den “Normal Doğum” Pankartına Tepki: “Doğumun Her Hali Normal”

'Lütfen biri konuyu anlatsın Sağlık Bakanı'na, hiç anlamamış. Doğumun nasıl yapılacağı tıbbi koşullara ya da kadının tercihine bağlıdır ama futbolcu beyler, normal doğum diye bir şey yok; doğumun her anı normal.'

Tartışmalar sürerken, sağlık bakanı pankartın normal olduğunu, maçlara yalnızca erkeklerin gitmediği savunmuştu.