Trafik Kazası Sandı, Tümör Çıktı: Manisalı Esnafın Duyarlılığı Kediyi Hayata Bağladı

Kaynak: https://www.iha.com.tr/manisa-haberle...
Manisa’nın Alaşehir ilçesinde motosiklet tamirciliği yapan İbrahim Aydın, dükkanına giren yaralı kediyi fark edince hiç düşünmeden veterinere götürdü. İlk bakışta trafik kazası geçirdiği sanılan kedinin, yapılan muayene sonucu karın bölgesinde tümör olduğu ortaya çıktı.
Hemen ameliyata alınan ve hayati riski atlatan kedi, Aydın tarafından sahiplendi.
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’Tekir’ ismini verdiği kedi, kısa sürede dükkanın neşe kaynağına dönüştü.
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