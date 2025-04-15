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Trafik Kazası Sandı, Tümör Çıktı: Manisalı Esnafın Duyarlılığı Kediyi Hayata Bağladı

Trafik Kazası Sandı, Tümör Çıktı: Manisalı Esnafın Duyarlılığı Kediyi Hayata Bağladı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
15.04.2025 - 15:09

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Manisa’nın Alaşehir ilçesinde motosiklet tamirciliği yapan İbrahim Aydın, dükkanına giren yaralı kediyi fark edince hiç düşünmeden veterinere götürdü. İlk bakışta trafik kazası geçirdiği sanılan kedinin, yapılan muayene sonucu karın bölgesinde tümör olduğu ortaya çıktı.

Hemen ameliyata alınan ve hayati riski atlatan kedi, Aydın tarafından sahiplendi.

Kaynak: https://www.iha.com.tr/manisa-haberle...
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’Tekir’ ismini verdiği kedi, kısa sürede dükkanın neşe kaynağına dönüştü.

’Tekir’ ismini verdiği kedi, kısa sürede dükkanın neşe kaynağına dönüştü.

Kedinin tedavisini gerçekleştiren Veteriner Hekim Taner Çelik, 'Yüzeysel deri tümörü vardı. Operasyonla aldık, şu an gayet sağlıklı' dedi.

İbrahim Aydın ise, “Çok mutluyum, kedimiz iyileşti. Sokak hayvanlarına sahip çıkalım, onlar konuşamıyor ama biz anlayabiliriz” diyerek herkesi duyarlı olmaya çağırdı.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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