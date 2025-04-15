Eşi Terk Etti, Mahalleli Sahip Çıktı: Arzuman Uçar 33 Yıldır Engelli Kızına Tek Başına Bakıyor

Kaynak: https://www.iha.com.tr/eskisehir-habe...
Eskişehir’de yaşayan 59 yaşındaki Arzuman Uçar, doğuştan engelli kızı Sevgi’ye tam 33 yıldır tek başına bakıyor. Uçar’ın iddiasına göre, 34 yıllık eşi 2018 yılında, “Ben bu çocuğa bakamam” diyerek evi terk etti ve başka bir kadınla yaşamaya başladı.
Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi’nde yaşam mücadelesi veren Uçar, eşinin yalnızca bin TL nafaka verdiğini belirterek, “Kendi çocuğunun bakım masraflarını üstlenmiyor. Neye yetecek?” diyerek isyan etti. (İHA)
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Doğumda kafatası kemiklerinin zamanından önce kapanması nedeniyle gelişim sorunu yaşayan Sevgi, 33 yaşında olmasına rağmen yürüyemiyor, oturamıyor ve göremiyor.
Kızının 10 bin TL’lik engelli maaşıyla 7 bin TL kira ödeyen ve kalan parayla geçinmeye çalışan Uçar, mahallenin desteğiyle ayakta durduğunu söyledi.
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