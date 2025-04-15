Eşi Terk Etti, Mahalleli Sahip Çıktı: Arzuman Uçar 33 Yıldır Engelli Kızına Tek Başına Bakıyor

Eski eşinin yıllardır kendilerini arayıp sormadığını vurgulayan Uçar, “Kendisine bin liralık gömlek, 900 liralık ayakkabı alırdı ama bir gün bile ‘Bu çocuğun bir şeye ihtiyacı var mı?’ demedi. Bizi bırakıp gitti” diyerek yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi.

Arzuman Uçar, zorluklara rağmen kızına duyduğu sevgiyle ayakta durduğunu söylerken, yalnız bırakıldığını ve desteğe ihtiyaç duyduğunu da vurguladı.