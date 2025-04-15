onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Eşi Terk Etti, Mahalleli Sahip Çıktı: Arzuman Uçar 33 Yıldır Engelli Kızına Tek Başına Bakıyor

Eşi Terk Etti, Mahalleli Sahip Çıktı: Arzuman Uçar 33 Yıldır Engelli Kızına Tek Başına Bakıyor

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
15.04.2025 - 11:30

İçerik Devam Ediyor

Eskişehir’de yaşayan 59 yaşındaki Arzuman Uçar, doğuştan engelli kızı Sevgi’ye tam 33 yıldır tek başına bakıyor. Uçar’ın iddiasına göre, 34 yıllık eşi 2018 yılında, “Ben bu çocuğa bakamam” diyerek evi terk etti ve başka bir kadınla yaşamaya başladı.

Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi’nde yaşam mücadelesi veren Uçar, eşinin yalnızca bin TL nafaka verdiğini belirterek, “Kendi çocuğunun bakım masraflarını üstlenmiyor. Neye yetecek?” diyerek isyan etti. (İHA)

Kaynak: https://www.iha.com.tr/eskisehir-habe...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Videoyu buradan izleyebilirsiniz:

Doğumda kafatası kemiklerinin zamanından önce kapanması nedeniyle gelişim sorunu yaşayan Sevgi, 33 yaşında olmasına rağmen yürüyemiyor, oturamıyor ve göremiyor.

Doğumda kafatası kemiklerinin zamanından önce kapanması nedeniyle gelişim sorunu yaşayan Sevgi, 33 yaşında olmasına rağmen yürüyemiyor, oturamıyor ve göremiyor.

Arzuman Uçar, “Sabah uyanır uyanmaz onunla ilgilenirim. Altını değiştiririm, mamasını yediririm, banyosunu yaptırırım. 24 saatim onunla geçiyor” sözleriyle günlük rutinini anlattı.

Kızının 10 bin TL’lik engelli maaşıyla 7 bin TL kira ödeyen ve kalan parayla geçinmeye çalışan Uçar, mahallenin desteğiyle ayakta durduğunu söyledi.

Kızının 10 bin TL’lik engelli maaşıyla 7 bin TL kira ödeyen ve kalan parayla geçinmeye çalışan Uçar, mahallenin desteğiyle ayakta durduğunu söyledi.

Eski eşinin yıllardır kendilerini arayıp sormadığını vurgulayan Uçar, “Kendisine bin liralık gömlek, 900 liralık ayakkabı alırdı ama bir gün bile ‘Bu çocuğun bir şeye ihtiyacı var mı?’ demedi. Bizi bırakıp gitti” diyerek yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi.

Arzuman Uçar, zorluklara rağmen kızına duyduğu sevgiyle ayakta durduğunu söylerken, yalnız bırakıldığını ve desteğe ihtiyaç duyduğunu da vurguladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın