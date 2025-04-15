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Protestoların Liselere Kadar Yayılmasına İki Çift Lafı Olan Kişiler

Protestoların Liselere Kadar Yayılmasına İki Çift Lafı Olan Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
15.04.2025 - 11:33 Son Güncelleme: 15.04.2025 - 11:35

Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptali ve tutuklanmasıyla sonuçlanan sürece ilk tepki üniversitelerden gelmişti. Başta ülkenin önemli üniversiteleri olmak üzere başlayan eylemler günlerce sürdü. Proje liselerde görev yapan bazı öğretmenlerin boşa çıkması da liseli öğrenciler tarafından tepkiyle karşılandı. Bakanlığın belli başlı bazı sendikalara kayıtlı öğretmenlere alan açtığı iddiaları dile getirildi. Tabii üniversitelerle başlayan eylem dalgası liselerle devam edince sosyal medyada da bu konu ironik bir şekilde ele alındı.

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Yorumlara bakalım.

Yorumlara bakalım.
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Eylemlerin kayıt altına alınmasına da sözü olanlar vardı.

Eylemlerin kayıt altına alınmasına da sözü olanlar vardı.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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Alemdar Msc

bu çocuklarin eline bu pankartti kim verdiyse tezinden hakkında soruşturma başaltilmali öğretmenlerin eğitim hayatı bitirilmeli.

ozyace

Körler sağırlar birbirini ağırlar hfssssss :)))

Anarşist kuzgun

yorumlarda biri öğretmenleri hedef göstermiş sistemi sorgulamak yerine bende o arkadaşa şunu diyorum acaba tanrısal kutsal olarak gördüğünüz sistemi ve onun... Devamını Gör

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