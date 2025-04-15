Protestoların Liselere Kadar Yayılmasına İki Çift Lafı Olan Kişiler
Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptali ve tutuklanmasıyla sonuçlanan sürece ilk tepki üniversitelerden gelmişti. Başta ülkenin önemli üniversiteleri olmak üzere başlayan eylemler günlerce sürdü. Proje liselerde görev yapan bazı öğretmenlerin boşa çıkması da liseli öğrenciler tarafından tepkiyle karşılandı. Bakanlığın belli başlı bazı sendikalara kayıtlı öğretmenlere alan açtığı iddiaları dile getirildi. Tabii üniversitelerle başlayan eylem dalgası liselerle devam edince sosyal medyada da bu konu ironik bir şekilde ele alındı.
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Yorumlara bakalım.
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Eylemlerin kayıt altına alınmasına da sözü olanlar vardı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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bu çocuklarin eline bu pankartti kim verdiyse tezinden hakkında soruşturma başaltilmali öğretmenlerin eğitim hayatı bitirilmeli.
Körler sağırlar birbirini ağırlar hfssssss :)))
yorumlarda biri öğretmenleri hedef göstermiş sistemi sorgulamak yerine bende o arkadaşa şunu diyorum acaba tanrısal kutsal olarak gördüğünüz sistemi ve onun... Devamını Gör
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