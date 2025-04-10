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Günlük Hayatta Karşılaştıkları Manzaralardan Mizah Çıkaran Twitter Kullanıcıları

Günlük Hayatta Karşılaştıkları Manzaralardan Mizah Çıkaran Twitter Kullanıcıları

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
10.04.2025 - 16:11 Son Güncelleme: 10.04.2025 - 16:14

Mizah sadece dergide, ekranda, kaydırmalı videolarda değil, kimi zaman sokakta, hayatın içinde! Bu yüzden günlük hayatta yakaladıkları kareleri, olayları paylaşanlar hem çok seviliyor hem de etkileşim rekorları kırıyor. Bakalım geçtiğimiz hafta sokağın mizahında neler olmuş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
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Üzülmesin diye?

Üzülmesin diye?
twitter.com

Şaka olabilir mi?

Şaka olabilir mi?
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Devamsızlığı yok.

Devamsızlığı yok.
twitter.com
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Ne oldum demeyeceksin...

Ne oldum demeyeceksin...
twitter.com

2 Nisan'daki boykotta kararlı olanlar vardı.

2 Nisan'daki boykotta kararlı olanlar vardı.
twitter.com

Bir de ilginç pankartlar...

Bir de ilginç pankartlar...
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Kahve alışkanlıklarını değiştirenler...

Kahve alışkanlıklarını değiştirenler...
twitter.com

Pankartın çok dışına çıkanlar...

Pankartın çok dışına çıkanlar...
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Kapatalım!

Kapatalım!
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Bu içerikler de tam senlik 👍

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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