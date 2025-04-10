İnternete Ödenen Paranın Hakkını Veren Türk İnternet Tarihinin En Komik Yorumları

Ülkece Heimlich, voleybol, kediler gibi bazı uzmanlık alanlarımız var. Bu alanlardan biri de komik internet yorumları. Bazen öyle yorumlar düşüyor ki yorum atanın beynini öpesimiz geliyor, bazen akıllıca bir sanal ayara saygı duyuyoruz. Yorumtrr ise eski olsun yeni olsun bunları derliyor.