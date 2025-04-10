İnternete Ödenen Paranın Hakkını Veren Türk İnternet Tarihinin En Komik Yorumları
İnternete Ödenen Paranın Hakkını Veren Türk İnternet Tarihinin En Komik Yorumları
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En efsanelerden biriyle başlayalım.
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Yaprak Dökümü yorumları başlı başına bir mizah akımı.
Daha haklı bir soru gelmedi.
Bu da yenilerden...
Tövbe bismillah!
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Sorun bu mu?
Yapma yavrum...
Haklı bir yanıt.
Kurtlar Vadisi'ne de ayrı bir parantez açılmalı.
Umarız o kelimenin anlamını bilmiyorsundur.
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Farah Zeynep yeter!
Lafını da sokmuş...
Kargo mu yavaş siz mi hızlı ayrıldınız?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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