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İnternete Ödenen Paranın Hakkını Veren Türk İnternet Tarihinin En Komik Yorumları

İnternete Ödenen Paranın Hakkını Veren Türk İnternet Tarihinin En Komik Yorumları

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
10.04.2025 - 11:28 Son Güncelleme: 10.04.2025 - 11:31

Ülkece Heimlich, voleybol, kediler gibi bazı uzmanlık alanlarımız var. Bu alanlardan biri de komik internet yorumları. Bazen öyle yorumlar düşüyor ki yorum atanın beynini öpesimiz geliyor, bazen akıllıca bir sanal ayara saygı duyuyoruz. Yorumtrr ise eski olsun yeni olsun bunları derliyor.

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En efsanelerden biriyle başlayalım.

En efsanelerden biriyle başlayalım.

Yaprak Dökümü yorumları başlı başına bir mizah akımı.

Yaprak Dökümü yorumları başlı başına bir mizah akımı.

Daha haklı bir soru gelmedi.

Daha haklı bir soru gelmedi.

Bu da yenilerden...

Bu da yenilerden...

Tövbe bismillah!

Tövbe bismillah!
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Sorun bu mu?

Sorun bu mu?

Yapma yavrum...

Yapma yavrum...

Haklı bir yanıt.

Haklı bir yanıt.

Kurtlar Vadisi'ne de ayrı bir parantez açılmalı.

Kurtlar Vadisi'ne de ayrı bir parantez açılmalı.

Umarız o kelimenin anlamını bilmiyorsundur.

Umarız o kelimenin anlamını bilmiyorsundur.
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Farah Zeynep yeter!

Farah Zeynep yeter!

Lafını da sokmuş...

Lafını da sokmuş...

Kargo mu yavaş siz mi hızlı ayrıldınız?

Kargo mu yavaş siz mi hızlı ayrıldınız?

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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