Prof. Dr. Celal Şengör Webtekno’ya Konuştu: "Atatürk 20 Sene Daha Yaşasaydı İsviçre Gibi Olmuştuk"

Şen’in 'Aslında hiç unutmamamız gereken ancak maalesef ara ara hatırladığımız bir konu: Beklenen büyük İstanbul depremi ile başlayalım. Bununla ilgili ülkemizde ne gibi çalışmalar yapılıyor ve sizce bunlar yeterli mi?” sorusu üzerine Prof. Dr. Şengör, teknolojik yetersizliklere dikkat çekerek şunları söyledi:

“Maalesef bu konuda teknolojik çalışmalar ülkemizde pek yapılmıyor. Bunu yapanlar genellikle ülke dışından gelen ve çeşitli ilgi dallarına dağılmış kişiler. Ülkemizde Kandilli Rasathanesi klasik sismoloji yöntemleri kullanıyor. Bunlar klasik sismograflar, sarsıntı ölçen cihazlar. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün de (MTA) kendine göre cihazları var. AFAD böyle bir şey yapıyor mu bilmiyorum. İstanbul Teknik Üniversitesi’nin Jeofizik bölümünün kendi imkanları da var. Onlar da daha ziyade Kandilli Rasathanesi ile çalışıyorlar.”