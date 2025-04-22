Prof. Dr. Celal Şengör Webtekno’ya Konuştu: "Atatürk 20 Sene Daha Yaşasaydı İsviçre Gibi Olmuştuk"
Prof. Dr. Celal Şengör, Webtekno’dan Deniz Şen’in sorularını yanıtladı. Yapay zekadan Ay yolculuğuna kadar birçok başlık masaya yatırıldı. Söyledikleri arasında en çok dikkat çeken ise Ay’a kimin gittiğiyle ilgili iddiasıydı. Deprem hazırlıklarına ve Türkiye’nin bilim altyapısına da değindi. Şengör’ün açıklamaları kamuoyunda uzun süre konuşulacak gibi görünüyor. Gelin bakalım...
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"Türkiye çok çok geri bir ülke. Tahmin edemeyeceğiniz kadar..."
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"Yapay zekanın katkısı çok büyük jeolojide."
"Ay’a Amerikalılar gitmedi, Amerikalılar şoförlük yaptı."
"Droneların ortaya çıkışı bizim gibi ülkelere büyük avantaj sağladı."
"Atatürk bir 20 sene daha yaşasaydı biz bugün İsviçre gibi olmuştuk."
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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