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Prof. Dr. Celal Şengör Webtekno’ya Konuştu: "Atatürk 20 Sene Daha Yaşasaydı İsviçre Gibi Olmuştuk"

Prof. Dr. Celal Şengör Webtekno’ya Konuştu: "Atatürk 20 Sene Daha Yaşasaydı İsviçre Gibi Olmuştuk"

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
22.04.2025 - 16:04

Prof. Dr. Celal Şengör, Webtekno’dan Deniz Şen’in sorularını yanıtladı. Yapay zekadan Ay yolculuğuna kadar birçok başlık masaya yatırıldı. Söyledikleri arasında en çok dikkat çeken ise Ay’a kimin gittiğiyle ilgili iddiasıydı. Deprem hazırlıklarına ve Türkiye’nin bilim altyapısına da değindi. Şengör’ün açıklamaları kamuoyunda uzun süre konuşulacak gibi görünüyor. Gelin bakalım...

Röportaja buradan ulaşabilirsiniz.

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"Türkiye çok çok geri bir ülke. Tahmin edemeyeceğiniz kadar..."

"Türkiye çok çok geri bir ülke. Tahmin edemeyeceğiniz kadar..."

Şen’in 'Aslında hiç unutmamamız gereken ancak maalesef ara ara hatırladığımız bir konu: Beklenen büyük İstanbul depremi ile başlayalım. Bununla ilgili ülkemizde ne gibi çalışmalar yapılıyor ve sizce bunlar yeterli mi?” sorusu üzerine Prof. Dr. Şengör, teknolojik yetersizliklere dikkat çekerek şunları söyledi:

“Maalesef bu konuda teknolojik çalışmalar ülkemizde pek yapılmıyor. Bunu yapanlar genellikle ülke dışından gelen ve çeşitli ilgi dallarına dağılmış kişiler. Ülkemizde Kandilli Rasathanesi klasik sismoloji yöntemleri kullanıyor. Bunlar klasik sismograflar, sarsıntı ölçen cihazlar. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün de (MTA) kendine göre cihazları var. AFAD böyle bir şey yapıyor mu bilmiyorum. İstanbul Teknik Üniversitesi’nin Jeofizik bölümünün kendi imkanları da var. Onlar da daha ziyade Kandilli Rasathanesi ile çalışıyorlar.”

"Yapay zekanın katkısı çok büyük jeolojide."

"Yapay zekanın katkısı çok büyük jeolojide."

Şen’in “Peki yapay zekanın jeolojiye ne gibi katkıları var? Sizce bir gün devrim niteliğinde bir buluş yapılacak olsa, bunda yapay zekanın da payı olur mu?” sorusuna yanıt veren Şengör, şu ifadeleri kullandı:

“Olur tabii. Jeoloji çok karmaşık bir bilim. Çok fazla detay var. İnsan zekası bunun tamamıyla başa çıkamıyor. Onun için yapay zekanın katkısı çok büyük jeolojide. Jeolojik haritaların yorumlanmasından başla, jeokimyada, jeofizikte, hesap analizlerinde çok faydalı.”

"Ay’a Amerikalılar gitmedi, Amerikalılar şoförlük yaptı."

"Ay’a Amerikalılar gitmedi, Amerikalılar şoförlük yaptı."

Deniz Şen’in “Sizce savaşlar teknolojik ilerlemeyi nasıl etkiledi?” sorusuna yanıt veren Prof. Dr. Celal Şengör, şu açıklamalarda bulundu:

“Çok önemli gelişmeler katedilmesine sebep oldu. Özellikle 2. Dünya Savaşı. 2. Dünya Savaşı olmasaydı mesela Ay’a gidebilir miydik bilmiyorum çünkü Ay’a gidilmesinin ilk adımları Almanların V-1 ile V-2, özellikle V-2 roketleridir. V-2 roketleri atıldığı zaman atmosferin dışına çıkıyor, sonra tekrar girip hedefini vuruyor. Bunu yapan Wernher von Braun’du. Wernher von Braun harpten sonra esir edildi ve hemen Amerika’ya götürüldü. Amerikalılar 'Operation Paperclip' diye bir arama-tarama operasyonu başlattılar. Başında Theodore von Kármán’ı koydular. Bu kişi bir Macar uçak mühendisi. Ona tümgeneral rütbesi verdiler ve 'Vazifen Almanya’da işçisine kadar uzay teknolojisi ile çalışan herkesi toplamak' dediler. Kármán bu insanları topladı ve Amerika’ya götürdü, bunlar da hemen Amerikan vatandaşı yapıldı ve Amerika’nın uzay programının başlamasını sağladılar.”

“Ay’a giden Saturn V roketini yapan da Wernher von Braun’du. Yani Ay’a Amerikalılar değil Almanlar gitti aslında. Amerikalılar şoförlük yaptılar. Ay’a inildiğinde ben 14 yaşındaydım, babamla televizyonda izliyordum. Neil Armstrong Amerikan bayrağını Ay’a diktiği zaman babama ‘Bu bayrağa çok dikkatli bak, onun arkasında gamalı haç dalgalanıyor’ dedim.”

"Droneların ortaya çıkışı bizim gibi ülkelere büyük avantaj sağladı."

"Droneların ortaya çıkışı bizim gibi ülkelere büyük avantaj sağladı."

Deniz Şen’in “Peki geçmiş dönemdeki savaşlarda önemli rolü olan tankların, silahların yerini bugün ne aldı? Yapay zekanın da rolü var diyebilir miyiz?” sorusuna yanıt veren Şengör, günümüz savaş teknolojilerine dair şu açıklamalarda bulundu:

“Bugün drone teknolojisi çok önem kazandı. Artık milletler insanlarını harcamak istemiyor ve dronelar ile bazı işlerini halletmeye çalışıyor. Bu droneların çeşitleri var ama bilhassa havada giden dronelar çok etkili. Her gün seyrediyoruz, Ukraynalılar ve Ruslar birbirlerine drone saldırısı yapıyorlar. Droneların ortaya çıkışı bizim gibi ülkelere de büyük avantaj sağladı çünkü yapılması, teknoloji transferi kolay. Bunun üzerinde çalışacak insanların da yetiştirilmesi kolay. Yapay zeka da bugünün savaşlarında yer tutuyor ve yeri giderek artacak.”

"Atatürk bir 20 sene daha yaşasaydı biz bugün İsviçre gibi olmuştuk."

"Atatürk bir 20 sene daha yaşasaydı biz bugün İsviçre gibi olmuştuk."

Türkiye’nin bilimsel ve toplumsal gelişmişliği üzerine konuşan Şengör, mevcut duruma ilişkin eleştirilerini açık bir dille dile getirdi:

“Biz iç meselelerle çok fazla uğraştığımız için bu tip işlerle uğraşamıyoruz maalesef. Türkiye çok çok geri bir ülke. Sizlerin tahmin edemeyeceği kadar geri bir ülke Türkiye. Türkiye aslında Afganistan düzeyinde bir ülke. Türk insanı Mercedes’e biniyor ama bunlar sizi aldatmasın. Biz Atatürk’ün mirasına sahip çıkamadık. Atatürk bir 20 sene daha yaşasaydı biz bugün İsviçre gibi olmuştuk ama işte bir adama da bağlı kalınca ve 57 yaşında hayatını kaybedince apaçık ortada kalıyorsun.”

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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