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Gelinliğini İnternetten Alarak Minimum Bütçeyle Gelin Olan Kadın, Harcadığı Tutarla Takdir Topladı

Gelinliğini İnternetten Alarak Minimum Bütçeyle Gelin Olan Kadın, Harcadığı Tutarla Takdir Topladı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
21.04.2025 - 20:01

Malumunuz düğün sezonu yaklaşıyor. Düğünlere dair 'ihtiyaçların' fiyatı da her geçen gün artıyor. Sadece gelinin hazırlanması gelinliğiydi, saçıydı, ayakkabısıydı, çiçeğiydi derken binlerce liranın gözden çıkarılmasına sebep oluyor. Her geçen gün daha büyük organizasyonlar, daha şatafatlı düğünler yapılıyor. 

Bu kez bir gelin 'minimum bütçeyle gelin oluyorum' diyerek düşük bütçeyle nasıl hazırlandığını paylaştı. Sade ve doğal gelinin bu paylaşımı sosyal medyada takdir topladı.

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Günümüzde evlenmek için neredeyse milyonları gözden çıkarmak gerek.

Günümüzde evlenmek için neredeyse milyonları gözden çıkarmak gerek.

Yeni bir ev kurmak günümüzde bir hayli zor. Buna bir de kına ve düğün masrafları eklenince vay halinize! Sadece bir gelinliğin minimum 30 bin liradan başladığı bu sektörde cebinize hakim olmanız bi' hayli zor. 

Üstelik her geçen gün düğün organizasyonları daha şatafatlı hale geliyor. Herkes en iyisini yapmaya, en unutulmaz düğüne sahip olmayı amaçlıyor.

Bir gelin ise bütün bu 'geleneklerin' dışına çıkarak "minimum bütçeyle" gelin olmaya karar verdi.

Bir gelin ise bütün bu 'geleneklerin' dışına çıkarak "minimum bütçeyle" gelin olmaya karar verdi.

Bir sosyal medya kullanıcısı, beklenin dışına çıkarak kendi tarzını yansıttı ve aynı zamanda minimum bütçe kullandı. Sadeliği ve güzelliğiyle dikkat çeken gelinin, düşük bir bütçe kullanmış olmasına rağmen bütün gelinlere taş çıkartan bir yanı vardı!

Detayları paylaşan kullanıcı, toplamda yalnızca 6 bin 600 lira harcadığını açıkladı.

Detayları paylaşan kullanıcı, toplamda yalnızca 6 bin 600 lira harcadığını açıkladı.

Saçını ve makyajını kendisi yapan gelin, böylelikle büyük bir masraftan kurtuldu. Elbisesini internetten alan gelin, gelinliğe yalnızca 1651 lira harcadı. Çiçeğine 460 TL, ayakkabısına ise 2490 TL harcadı. Geriye kalan bütün aksesuarları ise Kadıköy'deki bir butikten satın almayı tercih etti.

Gösterişten uzak, zarif ve mütevazı geline sosyal medyadan yorum yağdı.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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withlove

En mutlu günü, tam da iatedigi gibi her şeyi musmutlu olsun 🙏

yasemin cekic

son zamanlarda gördüğüm en asil gelin..

Fatih Sezer

Desinler diye binlerce lirayı çöpe atmamış helal olsun mutluluklar