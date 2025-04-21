Gelinliğini İnternetten Alarak Minimum Bütçeyle Gelin Olan Kadın, Harcadığı Tutarla Takdir Topladı

Malumunuz düğün sezonu yaklaşıyor. Düğünlere dair 'ihtiyaçların' fiyatı da her geçen gün artıyor. Sadece gelinin hazırlanması gelinliğiydi, saçıydı, ayakkabısıydı, çiçeğiydi derken binlerce liranın gözden çıkarılmasına sebep oluyor. Her geçen gün daha büyük organizasyonlar, daha şatafatlı düğünler yapılıyor.

Bu kez bir gelin 'minimum bütçeyle gelin oluyorum' diyerek düşük bütçeyle nasıl hazırlandığını paylaştı. Sade ve doğal gelinin bu paylaşımı sosyal medyada takdir topladı.