Gelinliğini İnternetten Alarak Minimum Bütçeyle Gelin Olan Kadın, Harcadığı Tutarla Takdir Topladı
Malumunuz düğün sezonu yaklaşıyor. Düğünlere dair 'ihtiyaçların' fiyatı da her geçen gün artıyor. Sadece gelinin hazırlanması gelinliğiydi, saçıydı, ayakkabısıydı, çiçeğiydi derken binlerce liranın gözden çıkarılmasına sebep oluyor. Her geçen gün daha büyük organizasyonlar, daha şatafatlı düğünler yapılıyor.
Bu kez bir gelin 'minimum bütçeyle gelin oluyorum' diyerek düşük bütçeyle nasıl hazırlandığını paylaştı. Sade ve doğal gelinin bu paylaşımı sosyal medyada takdir topladı.
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Günümüzde evlenmek için neredeyse milyonları gözden çıkarmak gerek.
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Bir gelin ise bütün bu 'geleneklerin' dışına çıkarak "minimum bütçeyle" gelin olmaya karar verdi.
Detayları paylaşan kullanıcı, toplamda yalnızca 6 bin 600 lira harcadığını açıkladı.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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En mutlu günü, tam da iatedigi gibi her şeyi musmutlu olsun 🙏
son zamanlarda gördüğüm en asil gelin..
Desinler diye binlerce lirayı çöpe atmamış helal olsun mutluluklar