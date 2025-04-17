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İstanbul - İzmir Otoyolundaki Meşhur Issız Evin Satış Fiyatını Yapay Zekaya Sorduk!

İstanbul - İzmir Otoyolundaki Meşhur Issız Evin Satış Fiyatını Yapay Zekaya Sorduk!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
17.04.2025 - 13:24

İstanbul - İzmir arasındaki otoyolu kullandıysanız, ormanlık alanın içerisinde tek başına duran meşhur evi mutlaka görmüşsünüzdür. Issız ev olarak tanınan bu konut, bugüne kadar sosyal medyada hep ilgi odağı oldu. Evin sahiplerinin kim olduğu ve evin değeri hep araştırıldı. O meşhur ev, şimdilerde ise satışta!

Issız evin sahibi, evin hikayesini anlattı ve merak edilen soruları yanıtladı. 

Peki sosyal medyanın en meşhur evi ne kadar fiyata satılıyor? 

Bu sorunun cevabını yapay zekadan istedik.

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"Herkesten nefret ediyorum evi" olarak tanınıyor.

"Herkesten nefret ediyorum evi" olarak tanınıyor.

İstanbul - İzmir otoyolunun kenarında, ormanlık alanın içerisinde tek başına duran bu ev, sosyal medyada 'Herkesten nefret ediyorum evi' olarak tanınıyor. Etrafında başka hiçbir binanın görülmediği bu ev, Türkiye'nin belki de en meşhur konutlarından birisi. İstanbul - İzmir arası otoyolunu kullanan herkesin hikayesini merak ettiği bu ev, şimdilerde ise satışta.

Meşhur evin hikayesini, evin sahibi Yağmur Şirin anlattı. AA muhabirlerine röportaj veren Şirin, evin 1998 yılında öğretim üyesi babası ve bankacı annesinin emeklilik dönemini geçirmek için yaptırdıklarını söyledi.

Meşhur ev yeni sahibini bekliyor!

Meşhur ev yeni sahibini bekliyor!

Issız ev, Şirin ailesi tarafından satışa çıkarıldı. Yağmur Şirin, çocukluğunun en güzel anılarını bu evde geçirdiğini söyleyerek evin bulunduğu araziyi ve evi gezdirdi. Mimarlık ve Tasarım Fakültesinden mezun olan Şirin, daha sonra İtalya'nın Milano kentine yüksek lisans için gitmişti. İtalya'da yüksek mimar olarak çalışmaya başlayan Şirin, evlerinin meşhur olduğunu ise bir arkadaşı aracılığıyla öğrendiğini belirtiyor: 'Tatil için evime geldiğimde İtalyan bir iş arkadaşım beni ziyaret etti. Dedi ki 'Yağmur tüm Türkiye senin evini konuşuyor' ve sosyal medya linkini attı.'

Yağmur Şirin, anne ve babasının emeklilikte yorulmasını ve sosyal medyada gördükleri ilgiyle birlikte evi satışa çıkarmaya karar verdiğini belirtiyor.

Osmangazi Köprüsü'nün panoramik görüntüsüne sahip.

Osmangazi Köprüsü'nün panoramik görüntüsüne sahip.

Şirin, evlerinin Osmangazi Köprüsü panoramasına sahip olduğunu belirtiyor. Ormanın içerisinde bulunan bu evin manzarasına diyecek sözümüz yok elbette! Ayrıca evin 3 katlı olduğunu, 9 odası olduğunu, toplamda ise 6 dönümlük bir araziye sahip olduğunu belirtelim.

Peki ya imkanlar?

Aslında ev, göründüğü kadar izole değilmiş. Şirin, eve 5 dakika mesafede birçok villa, market ve köy kıraathanesi olduğunu belirtiyor. Ayrıca yaklaşık 15 dakikada köprüde oluyorsunuz ve İstanbul'a ulaşımınız da son derece kolay!

Gelelim ıssız evin satış fiyatına.

Gelelim ıssız evin satış fiyatına.

Bu noktada elimizdeki tüm verileri ChatGPT'ye ilettik ve ondan bir hesaplama yapmasını istedik. ChatGPT, verileri görselde gördüğünüz gibi değerlendirdi. 

Aldığımız farklı senaryolardaki sonuçlar ise aşağıdaki gibidir:

  • Premium: İmar tapulu, altyapısı tam, pazarlanabilirlik yüksek, manzara + sosyal medya etkisi ile prestijli konum 25 – 35 milyon TL

  • Standart: Konut tapulu, yapı ruhsatı var ama biraz bakım gerekli, orta halli pazarlama 18 – 25 milyon TL

  • Kısıtlı: Tarla tapulu veya hisseli, yapı ruhsatsız / kaçak, altyapı sorunlu 10 – 17 milyon TL

Sonuç olarak 'Herkesten Nefret Ediyorum Evi' özellikle doğru kitleye hitap edecek şekilde pazarlanırsa (örneğin: influencer'lar, doğa tatili işletmesi kurmak isteyen yatırımcılar, Airbnb yatırımcıları), rahatlıkla 30 milyon TL bandında satılabilecek potansiyele sahip.

Özellikle İstanbul’a bu kadar yakın olması ve köprü manzarası gibi bir “prestij ögesi” taşıması, değerini ciddi şekilde yukarı çekiyor!

Alacaklısına şimdiden hayırlı olsun...

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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