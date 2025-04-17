İstanbul - İzmir Otoyolundaki Meşhur Issız Evin Satış Fiyatını Yapay Zekaya Sorduk!

İstanbul - İzmir arasındaki otoyolu kullandıysanız, ormanlık alanın içerisinde tek başına duran meşhur evi mutlaka görmüşsünüzdür. Issız ev olarak tanınan bu konut, bugüne kadar sosyal medyada hep ilgi odağı oldu. Evin sahiplerinin kim olduğu ve evin değeri hep araştırıldı. O meşhur ev, şimdilerde ise satışta!

Issız evin sahibi, evin hikayesini anlattı ve merak edilen soruları yanıtladı.

Peki sosyal medyanın en meşhur evi ne kadar fiyata satılıyor?

Bu sorunun cevabını yapay zekadan istedik.