İstanbul - İzmir Otoyolundaki Meşhur Issız Evin Satış Fiyatını Yapay Zekaya Sorduk!
İstanbul - İzmir arasındaki otoyolu kullandıysanız, ormanlık alanın içerisinde tek başına duran meşhur evi mutlaka görmüşsünüzdür. Issız ev olarak tanınan bu konut, bugüne kadar sosyal medyada hep ilgi odağı oldu. Evin sahiplerinin kim olduğu ve evin değeri hep araştırıldı. O meşhur ev, şimdilerde ise satışta!
Issız evin sahibi, evin hikayesini anlattı ve merak edilen soruları yanıtladı.
Peki sosyal medyanın en meşhur evi ne kadar fiyata satılıyor?
Bu sorunun cevabını yapay zekadan istedik.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Herkesten nefret ediyorum evi" olarak tanınıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Meşhur ev yeni sahibini bekliyor!
Osmangazi Köprüsü'nün panoramik görüntüsüne sahip.
Gelelim ıssız evin satış fiyatına.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın