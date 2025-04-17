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Çocuklarla Aralarında Geçen Saçma ama Bir O Kadar da Komik Diyaloglarla Güldürenler

Çocuklarla Aralarında Geçen Saçma ama Bir O Kadar da Komik Diyaloglarla Güldürenler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
17.04.2025 - 12:23

Çocuklar her zaman zamanlarının ilerisinde olmuştur. Fakat günümüzde bu durum biraz daha farklı. Zamane çocukları teknolojinin etkisinden midir bilinmez, eski nesillere göre birazcık daha farklı. Hepsi birer akıl küpü neredeyse. Büyümüş de küçlmüş diye tarif edebileceğimiz bu çocuklarla yetişkinler arasında harika diyaloglar geçiyor haliyle.

Sosyal medya kullanıcıları, çocuklarla aralarında geçen o müthiş diyalogları anlattı.

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Çocuklarla sohbet etmeyi sevmeyen biri var mı?

Çocuklarla sohbet etmeyi sevmeyen biri var mı?

Bir yetişkinin aksine çocukların nerede ne söyleyeceği belli olmaz. Bazen size öyle bir cevap verirler ki onların zekası karşısında şaşkınlığınızı gizleyemezsiniz. Size aklınızın ucundan geçmeyen sorular sorar, istedikleri cevapları da almadan bırakmazlar. Tabii bir de başlarından geçen olayları anlatmaları var ki sormayın.

Sosyal medya kullanıcıları, çocuklarla aralarında geçen eğlenceli diyalogları anlattı bu kez.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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