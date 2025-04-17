Çocuklarla Aralarında Geçen Saçma ama Bir O Kadar da Komik Diyaloglarla Güldürenler
Çocuklar her zaman zamanlarının ilerisinde olmuştur. Fakat günümüzde bu durum biraz daha farklı. Zamane çocukları teknolojinin etkisinden midir bilinmez, eski nesillere göre birazcık daha farklı. Hepsi birer akıl küpü neredeyse. Büyümüş de küçlmüş diye tarif edebileceğimiz bu çocuklarla yetişkinler arasında harika diyaloglar geçiyor haliyle.
Sosyal medya kullanıcıları, çocuklarla aralarında geçen o müthiş diyalogları anlattı.
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Çocuklarla sohbet etmeyi sevmeyen biri var mı?
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Her şeyin başlangıcı olan bu paylaşımda bir çocuk, yolda gördüğü ölmüş arıyı anlatmaya başlamıştı!
Kalemliğinde uğur böceği besleyenler,
Aile özelini tanımadıklarına dökenler...
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Ah o minik kalpleri yok mu! 🥹
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"Erkek ama olsun." 😂
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Şöyle net olacaksın.
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Önce şöyle git, sonra böyle git.
Favori ikinci renk :)
Gözyaşımız pıt.
Her çocuk da aynı değil sonuçta!
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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