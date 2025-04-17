Çocuklarla Aralarında Geçen Saçma ama Bir O Kadar da Komik Diyaloglarla Güldürenler

Bir yetişkinin aksine çocukların nerede ne söyleyeceği belli olmaz. Bazen size öyle bir cevap verirler ki onların zekası karşısında şaşkınlığınızı gizleyemezsiniz. Size aklınızın ucundan geçmeyen sorular sorar, istedikleri cevapları da almadan bırakmazlar. Tabii bir de başlarından geçen olayları anlatmaları var ki sormayın.

Sosyal medya kullanıcıları, çocuklarla aralarında geçen eğlenceli diyalogları anlattı bu kez.