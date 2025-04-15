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İncelemelere Doyamayacağınız Bu 10 Harita Hayata Bakış Açınızı Değiştirebilir!

İncelemelere Doyamayacağınız Bu 10 Harita Hayata Bakış Açınızı Değiştirebilir!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
15.04.2025 - 10:12

Üzerinde yaşadığımız dünya, aslında birbirinden etkileyici manzaralara sahip. Ne var ki bizler ne o manzaralara şahitlik edebiliyor ne de kitaplardan öğrenebiliyoruz. Örneğin güzeller güzeli dünyamızı yalnızca basit haritalar üzerinden inceliyoruz. Halbuki derinlemesine incelemek isteyeceğiniz pek çok harita var! 

Dünyaya daha farklı bir bakış açısıyla bakmak için, daha önce hiç görmediğiniz haritaları incelemek ister misiniz?

Kaynak 1 - Kaynak 2

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1. Dünyanın topoğrafik haritası.

1. Dünyanın topoğrafik haritası.

Fiziki haritaların aksine topoğrafik haritalar yeryüzünün veya bir parçasının morfolojik yapısını bizlere gösterir. Yani bir bölgenin topoğrafik haritasıyla yeryüzündeki unsurları detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Bu tür haritalar genellikle coğrafi planlamalarda, büyük ölçekli mimari işlerde, madencilik, inşaat mühendisliği gibi alanlarda kullanılır.

2. Çin Seddi, Avrupa'da olsa nasıl mı görünürdü?

2. Çin Seddi, Avrupa'da olsa nasıl mı görünürdü?

Çin Seddi, aslında sadece bir sınır duvarı olarak inşa edilmişti. Yıllar boyunca ise Çinlilerin birçok farklı halkla savaşına tanıklık etti. Tarihi 3 bin yıl öncesine kadar uzanan Çin Seddi'nin uzunluğu ise tam 21,196 km. Avrupa'da bu kadar uzunlukta bir duvar ise neredeyse tüm kıyıları kapatmak için yeterli!

3. Fransa'nın nüfus yoğunluğunu gösteren bir harita.

3. Fransa'nın nüfus yoğunluğunu gösteren bir harita.

Çoğu ülkede olduğu gibi Fransa'da da nüfusun ülkenin belli bir kesminde yoğunlaştığı görülüyor. 2025 yılı itibarıyla Fransa'nın nüfusunun yaklaşık olarak 66 milyon kişi olduğu belirtiliyor. Bu sayıyla Fransa, dünyanın en kalabalık 23. ülkesi olarak karşımıza çıkıyor.

4. Sıcaklığın 48°C'nin üzerine çıktığı veya eksi 48°C'nin altına düştüğü ülkeler.

4. Sıcaklığın 48°C'nin üzerine çıktığı veya eksi 48°C'nin altına düştüğü ülkeler.

Kırmızı alanlar 48°C'nin üzerini, mavi alanlar eksi 48°C'nin altını, siyah alanlar ise her ikisini gösteriyor.

5. "Anne" kelimesinin Avrupa'daki değişimi.

5. "Anne" kelimesinin Avrupa'daki değişimi.

Türkçedeki 'anne' kelimesi, Eski Türkçedeki 'ana' sözcüğünden gelir. Bu kelimenin ise çocuk dilindeki 'na-na' hecelemesinden geldiği düşünülür.

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6. Roma İmparatorluğu'nun zaman içindeki değişimi.

6. Roma İmparatorluğu'nun zaman içindeki değişimi.

İlk olarak Roma'da küçük bir bölgede yer alan Roma İmparatorluğu, zamanla dünyanın en güçlü imparatorluklarından biri haline geldi. Roma'nın topraklarıBatı'da İspanya'dan Doğu'da Hazar Denizi'ne,Kuzey'de ise İngiltere'den Güney'de Afrika'ya kadar uzandı.

7. Fransa'da kaç tane cami var?

7. Fransa'da kaç tane cami var?

Ülkelere göre cami sayıları incelendiğinde, Fransa sahip olduğu cami sayısıyla ilk sıralarda yer alıyor. Fransa'da toplam 2.449 cami olduğu aktarılıyor.

8. Ülkeler argoda hangi sayıyı kullanarak şaka yapıyor?

8. Ülkeler argoda hangi sayıyı kullanarak şaka yapıyor?

Polonya'yı merak etmeyen var mı? :)

9. Avrupa ve Asya'daki nehir havzalarını gösteren bir harita.

9. Avrupa ve Asya'daki nehir havzalarını gösteren bir harita.

Ülkemiz ne kadar da renkli görünüyor, değil mi?

10. Tesla'nın Avrupa'daki düşüşü.

10. Tesla'nın Avrupa'daki düşüşü.

2024 yılı Ocak ayı ile 2025 yılı Ocak ayı arasında yaşanan değişim. En büyük düşüşün yüzde 75 ile İspanya'da olduğu görülüyor. ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın piyasa değeri, Avrupa'daki satışlarının düşmesinin ardından 1 trilyon doların altına indi.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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