İncelemelere Doyamayacağınız Bu 10 Harita Hayata Bakış Açınızı Değiştirebilir!
Üzerinde yaşadığımız dünya, aslında birbirinden etkileyici manzaralara sahip. Ne var ki bizler ne o manzaralara şahitlik edebiliyor ne de kitaplardan öğrenebiliyoruz. Örneğin güzeller güzeli dünyamızı yalnızca basit haritalar üzerinden inceliyoruz. Halbuki derinlemesine incelemek isteyeceğiniz pek çok harita var!
Dünyaya daha farklı bir bakış açısıyla bakmak için, daha önce hiç görmediğiniz haritaları incelemek ister misiniz?
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1. Dünyanın topoğrafik haritası.
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2. Çin Seddi, Avrupa'da olsa nasıl mı görünürdü?
3. Fransa'nın nüfus yoğunluğunu gösteren bir harita.
4. Sıcaklığın 48°C'nin üzerine çıktığı veya eksi 48°C'nin altına düştüğü ülkeler.
5. "Anne" kelimesinin Avrupa'daki değişimi.
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6. Roma İmparatorluğu'nun zaman içindeki değişimi.
7. Fransa'da kaç tane cami var?
8. Ülkeler argoda hangi sayıyı kullanarak şaka yapıyor?
9. Avrupa ve Asya'daki nehir havzalarını gösteren bir harita.
10. Tesla'nın Avrupa'daki düşüşü.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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