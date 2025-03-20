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İncelemelere Doyamayacağınız Bu 10 Harita Hayata Bakış Açınızı Değiştirebilir!

İncelemelere Doyamayacağınız Bu 10 Harita Hayata Bakış Açınızı Değiştirebilir!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
20.03.2025 - 17:19

İçerisinde yaşadığımız dünya, tek bir harita üzerinden incelemek için aslında fazla karmaşık! Ülkelerin nüfusları, sınırları, coğrafi şekiller, dini olgular derken birçok farklı harita karşımıza çıkabiliyor. Bugün de birbirinden farklı haritaları inceleyerek hayata olan bakış açınızı biraz daha farklılaştırmaya ne dersiniz? 'Abartma' demeyin, bu haritaları daha önce görmediğinize eminiz!

Kaynak 1 - Kaynak 2

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1. Çanakkale Savaşı'nda ülke genelimizde verilen şehit sayıları

1. Çanakkale Savaşı'nda ülke genelimizde verilen şehit sayıları
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Doğruluk Payı'nın aktardığına göre Çanakkale Savaşı'nda verilen şehitlerimizin sayısı, kurumlara göre farklılık gösteriyor. Türk Tarih Kurumu, Çanakkale savaşlarında verilen şehit sayısını 55.127, Milli Savunma Bakanlığı ise 49.536 olarak aktarıyor. Kaynak

2. Kuzey Amerika'daki obezite oranlarını gösteren bir harita.

2. Kuzey Amerika'daki obezite oranlarını gösteren bir harita.

2020 yılında 5 bin kişi üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, ABD'de her 10 yetişkinden 4'ü obez, her 10 kişiden biri ise aşırı obez sınıflandırması içinde yer alıyor. Kuzey Amerika, dünya genelinde obezite oranının en yüksek olduğu bölgelerden biri olarak biliniyor. Öyle ki obezite, artık bir halk sağlığı sorunu haline gelmiş durumda.

3. Roma sikkelerinin nerede bulunduğunu gösteren bir harita.

3. Roma sikkelerinin nerede bulunduğunu gösteren bir harita.

Roma İmparatorluğu, uzun yıllar boyunca Akdeniz ve çevresinde hüküm sürdü. 375 yılındaki Kavimler Göçü'nün başlattığı karışıklık ise Roma'nın batı ve doğu olarak ikiye ayrılmasına neden oldu. Bu ayrılışa kadar Roma İmparatorluğu, dünyanın en büyük ve güçlü impratorluklarından birisi olmuştu.

4. Satrançtaki "fil" taşı nasıl isimlendiriliyor?

4. Satrançtaki "fil" taşı nasıl isimlendiriliyor?

Fil, İngilizce'de 'bishop' ismine sahip. Peki bu farkın sebebi ne?

Satrancın kökeni, Hindistan'a uzanıyor. Filler ise Hindistan'ın ordusu için önemli bir yer teşkil ediyor. Satranç, Hindistan'dan önce İran'a, daha sonra da Orta Doğu ve Avrupa'ya yayılıyor. Yani orijinalinde de fil olarak isimlendirilen bu taşın ismi Türkçe'de fil olarak kalıyor. Fakat fille pek alakası olmayan Avrupa, bu taşın ismini değiştirme kararı alıyor.

5. Dünyayı saran demir ağların haritası.

5. Dünyayı saran demir ağların haritası.

Tren, dünyada ilk kez 1800'lü yılların başında, İngiltere'de kullanıldı. Dünyanın ilk trenleri, buhar gücüyle çalışıyordu fakat insanların ulaşımını için uygun değildi. Bu trenlerde ilk olarak maden taşımacılığı yapıldı.

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6. Amazon Nehri havzasının genişliğini gösteren bir harita.

6. Amazon Nehri havzasının genişliğini gösteren bir harita.

Güney Amerika'da bulunan Amazon nehri, Nil Nehri'nden sonra dünyanın ikinci en uzun nehridir. Amazon, 6.400 km uzunluğuyla Mississippi, Nil ve Yangtze nehirlerinin toplam taşıdıkları su miktarından daha fazla su taşır. Yani, tüm dünya nehirlerinin taşıdığı suyun yaklaşık olarak yüzde 20-25'ini taşıdığını söylemek de yanlış olmaz!

7. Sizce bu harita neyi gösteriyor olabilir?

7. Sizce bu harita neyi gösteriyor olabilir?

Cevap veriyoruz: İstanbul'dan daha az nüfusa sahip ülkeleri!

İstanbul'un nüfusu, 2024 yılında bir önceki yıla göre 45 bin 678 kişi arttı. İstanbul'un 2025 yılı güncel nüfusu tam 15 milyon 701 bin 602 kişi oldu!

8. Avrupa'daki cami yoğunluğunu gösteren bir harita.

8. Avrupa'daki cami yoğunluğunu gösteren bir harita.

Yeşil alanlarda, en az bir tane aktif cami bulunduğu aktarılıyor. Kırmızı alanlarda ise terkedilmiş veya amacı dışında kullanılan camiler bulunuyor.

9. ABD'nin 2025 yılında vatandaşlarına "ziyaret etmeyin" dediği ülkeler.

9. ABD'nin 2025 yılında vatandaşlarına "ziyaret etmeyin" dediği ülkeler.

Orta Doğu ve Rusya arasında kalan bir Türkiye.

10. 1505 yılına ait bir Avrupa haritasına bakıyorsunuz.

10. 1505 yılına ait bir Avrupa haritasına bakıyorsunuz.

Haftaya görüşmek üzere!

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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