İncelemelere Doyamayacağınız Bu 10 Harita Hayata Bakış Açınızı Değiştirebilir!

2020 yılında 5 bin kişi üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, ABD'de her 10 yetişkinden 4'ü obez, her 10 kişiden biri ise aşırı obez sınıflandırması içinde yer alıyor. Kuzey Amerika, dünya genelinde obezite oranının en yüksek olduğu bölgelerden biri olarak biliniyor. Öyle ki obezite, artık bir halk sağlığı sorunu haline gelmiş durumda.