İncelemelere Doyamayacağınız Bu 10 Harita Hayata Bakış Açınızı Değiştirebilir!
İncelemelere Doyamayacağınız Bu 10 Harita Hayata Bakış Açınızı Değiştirebilir!
İçerisinde yaşadığımız dünya, tek bir harita üzerinden incelemek için aslında fazla karmaşık! Ülkelerin nüfusları, sınırları, coğrafi şekiller, dini olgular derken birçok farklı harita karşımıza çıkabiliyor. Bugün de birbirinden farklı haritaları inceleyerek hayata olan bakış açınızı biraz daha farklılaştırmaya ne dersiniz? 'Abartma' demeyin, bu haritaları daha önce görmediğinize eminiz!
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1. Çanakkale Savaşı'nda ülke genelimizde verilen şehit sayıları
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2. Kuzey Amerika'daki obezite oranlarını gösteren bir harita.
3. Roma sikkelerinin nerede bulunduğunu gösteren bir harita.
4. Satrançtaki "fil" taşı nasıl isimlendiriliyor?
5. Dünyayı saran demir ağların haritası.
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6. Amazon Nehri havzasının genişliğini gösteren bir harita.
7. Sizce bu harita neyi gösteriyor olabilir?
8. Avrupa'daki cami yoğunluğunu gösteren bir harita.
9. ABD'nin 2025 yılında vatandaşlarına "ziyaret etmeyin" dediği ülkeler.
10. 1505 yılına ait bir Avrupa haritasına bakıyorsunuz.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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