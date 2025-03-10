onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
İncelemelere Doyamayacağınız Bu 10 Harita Hayata Bakış Açınızı Değiştirebilir!

İncelemelere Doyamayacağınız Bu 10 Harita Hayata Bakış Açınızı Değiştirebilir!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
10.03.2025 - 22:15

İçerisinde yaşadığımız dünya birbirinden ilginç manzaralara sahip aslında. Manzara dediysek yalnızca orman, deniz, dağ düşünmeyin. Ülkelerin nüfusları, birlik olup kurulan topluluklar, insanların sahip olduğu/olmadığı haklar...Bunların her biri dünyamızdaki yaşamın manzarası. Peki dünyamızı farklı haritalar üzerinden incelemek ister misiniz?

İşte incelemeye büyük bir ihtimalle doyamayacağınız 10 farklı harita.

Kaynak 1 - Kaynak 2

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Rusya, Ukrayna ve NATO'nun aktif askeri personel sayısı.

1. Rusya, Ukrayna ve NATO'nun aktif askeri personel sayısı.

ABD merkezli GlobalFirepower sitesi, 2024 yılında dünyanın en güçlü orduları listesini yayınlamıştı. Türkiye, 20 ülkeye yer verilen, dünyanın en prestijli askerlerinin yer aldığı listede 8'inci sıraya yerleşmişti.

2. Bu güzel şehri tanıdınız mı?

2. Bu güzel şehri tanıdınız mı?

Avrupa ile Asya'nın birbirine kavuştuğu güzeller güzeli İstanbul. Boğaz'ın yukarıdan görünüşü harika değil mi?

3. 2000 yılından bu yana nüfusu artan veya azalan ülkeler.

3. 2000 yılından bu yana nüfusu artan veya azalan ülkeler.

Yeşil alanlar nüfusu artan, kırmızı alanlar ise nüfusu azalan ülkeleri gösteriyor. Türkiye'de doğum oranları son birkaç yılda azaldığı halde 2000 yılından bu yana nüfusumuzda bir artış söz konusu.

4. Kadınlar ne zaman oy kullanma hakkını elde etti?

4. Kadınlar ne zaman oy kullanma hakkını elde etti?

Atatürk Devrimleri sayesinde Türkiye'de kadınlar siyasi hayatta seçme ve seçilme hakkını da elde etti. 1930 yılından itibaren çıkarılan yasalarda, kadınlar ilk olarak Belediye seçimlerine katılma hakkı elde etti. Daha sonra köylerde muhtar olma, ihtiyar meclislerine seçilme, milletvekili seçme ve seçilme hakları verildi. 

Son olarak 5 Aralık 1934’te Anayasa ve Seçim Kanunu’nda yasa değişikliği yapıldı.

5. "Ülkemiz Avrupa'da olsaydı..."

5. "Ülkemiz Avrupa'da olsaydı..."

Türkiye'nin büyüklüğünü daha iyi anlamamızı sağlayan bu harita sayesinde hayallere dalmış olabilirsiniz!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. ABD'nin jeolojik haritası

6. ABD'nin jeolojik haritası

Ülkeleri üç boyutlu olarak görebilmek ne kadar farklı bir bakış açısı sağlıyor değil mi? Jeolojik haritalar, ülkelerin ya da belirli alanların jeolojik özelliklerini göstermek amacıyla yapılan özel haritalardır. Bu haritalarda jeolojik katmanlar farklı renk veya sembollerle gösterilir.

7. Rusya'da nüfusun çoğunluğu nerede yaşıyor?

7. Rusya'da nüfusun çoğunluğu nerede yaşıyor?

Kuzeydoğu Sibirya'nın iç bölgelerinde son derece şiddetli kışlar yaşanır. Karasal iklimin hakimiyeti ülkenin muazzam büyüklüğü ve deniz etkisinden çok uzaklarda olması sonucu Rusya'nın tamamında yaşam oldukça zordur. Kırmızı işaretli bölgelerde nüfusun yüzde 25'i yaşar. Bu şehirlerin her birinde nüfus 1 milyondan fazladır.

8. Fransa'da yaşayan göçmenlerin kökenleri.

8. Fransa'da yaşayan göçmenlerin kökenleri.

2018 tarihli verilere göre Fransa'da 800.000 Türk vatandaşı yaşıyor. Elbette bu sayı, 7 yıl içerisinde çok daha fazla artmış olabilir!

9. Bu da Almanya versiyonu!

9. Bu da Almanya versiyonu!

Almanya İstatistik Kurumu'nun 2023 verilerine göre Almanya'da yaşayan Türk kökenli nüfusun toplamı 3 milyon kişiyi aştı. Bu sayılarla birlikte Türklerin en çok yaşadığı ikinci ülke Almanya oldu. Almanya'daki Türklerin çoğunluğu ise Berlin'de yaşıyor.

10. Avrupa ülkelerinde öğrencilerin bir haftada ev ödevlerine ayırdığı süre.

10. Avrupa ülkelerinde öğrencilerin bir haftada ev ödevlerine ayırdığı süre.

Haritayı incelediğinizde ortalama sürenin 12 ila 14 saat arası olduğunu görüyorsunuz. Ülkemizde bu saat 14'ü bile aşarken Kuzey ülkelerinde 4'ün altına bile inen saatler göze çarpıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın