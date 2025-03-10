İncelemelere Doyamayacağınız Bu 10 Harita Hayata Bakış Açınızı Değiştirebilir!
İncelemelere Doyamayacağınız Bu 10 Harita Hayata Bakış Açınızı Değiştirebilir!
İçerisinde yaşadığımız dünya birbirinden ilginç manzaralara sahip aslında. Manzara dediysek yalnızca orman, deniz, dağ düşünmeyin. Ülkelerin nüfusları, birlik olup kurulan topluluklar, insanların sahip olduğu/olmadığı haklar...Bunların her biri dünyamızdaki yaşamın manzarası. Peki dünyamızı farklı haritalar üzerinden incelemek ister misiniz?
İşte incelemeye büyük bir ihtimalle doyamayacağınız 10 farklı harita.
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1. Rusya, Ukrayna ve NATO'nun aktif askeri personel sayısı.
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2. Bu güzel şehri tanıdınız mı?
3. 2000 yılından bu yana nüfusu artan veya azalan ülkeler.
4. Kadınlar ne zaman oy kullanma hakkını elde etti?
5. "Ülkemiz Avrupa'da olsaydı..."
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6. ABD'nin jeolojik haritası
7. Rusya'da nüfusun çoğunluğu nerede yaşıyor?
8. Fransa'da yaşayan göçmenlerin kökenleri.
9. Bu da Almanya versiyonu!
10. Avrupa ülkelerinde öğrencilerin bir haftada ev ödevlerine ayırdığı süre.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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