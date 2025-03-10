İncelemelere Doyamayacağınız Bu 10 Harita Hayata Bakış Açınızı Değiştirebilir!

Ülkeleri üç boyutlu olarak görebilmek ne kadar farklı bir bakış açısı sağlıyor değil mi? Jeolojik haritalar, ülkelerin ya da belirli alanların jeolojik özelliklerini göstermek amacıyla yapılan özel haritalardır. Bu haritalarda jeolojik katmanlar farklı renk veya sembollerle gösterilir.