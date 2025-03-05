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İncelemelere Doyamayacağınız Bu 10 Harita Hayata Bakış Açınızı Değiştirebilir!

İncelemelere Doyamayacağınız Bu 10 Harita Hayata Bakış Açınızı Değiştirebilir!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
05.03.2025 - 08:53

İçerisinde yaşadığımız dünya aslında harika güzellikler barındırıyor. Fakat bizler günlük koşuşturmacamız içerisinde çoğu zaman bu güzellikleri göz ardı ediyoruz. Görmeye alışık olduğumuz dünya haritaları ise bize pek de farklı bilgiler sunmuyor. Aslında haritalar, sundukları görsel bilgilerle öğrenmenin en iyi araçlarından biri! Peki dünyaya daha farklı bir gözle bakmak, onun güzelliklerini keşfetmek ister miydiniz?

Gelin, bakış açınızı değiştirebilecek 10 farklı haritayı yakından inceleyelim.

Kaynak 1 - Kaynak 2

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1. Amazon Ormanları'nın büyüklüğünün ABD kadar olduğunu biliyor muydunuz?

1. Amazon Ormanları'nın büyüklüğünün ABD kadar olduğunu biliyor muydunuz?

Amazon Ormanları, Güney Amerika'da yaklaşık beş buçuk milyon kilometrekarelik bir alanı kaplıyor! Ormanların yüzde 60'ı Brezilya, yüzde 13'ü ise Peru sınırları içerisinde bulunuyor. Toplamda ise 9 ülkenin sınırları içerisinde yer alıyor. Bunlar: Brezilya, Peru, Kolombiya, Venezuela, Ekvador, Bolivya, Guyana, Surinam ve Fransız Guyanası.

2. Endonezya'da zengin ve fakirin farkını gözler önüne seren bir alan.

2. Endonezya'da zengin ve fakirin farkını gözler önüne seren bir alan.

Türkiye'de özellikle İstanbul'da da bu tip alanlarla karşılaşabilirsiniz. Fakir mahallelerde tek tük ağaç bulunurken, zenginler doğayla iç içe bir yaşam sürüyor.

3. Kuzey Amerika'da hangi ülkeler en hızlı internete sahip?

3. Kuzey Amerika'da hangi ülkeler en hızlı internete sahip?

ABD ve Kanada'nın diğer ülkelerle olan farkı hemen ortaya çıkıyor. Fakat dünya geneline bakacak olursanız, ABD'nin 7. sırada yer aldığını göreceksiniz. Listenin başlarında ise Singapur, Birleşik Arap Emirlikleri, Hong Kong ve Fransa yer alıyor.

4. Bir de Afrika'ya bakalım.

4. Bir de Afrika'ya bakalım.

Afrika ve Amerika arasındaki internet hız farkına bakar mısınız? En yüksek hız yalnızca 36.5. Yani, Amerika'nın sahip olduğu internet hızının sadece küsuratı!

5. Karşınızda gurur duyacağımız bir harita!

5. Karşınızda gurur duyacağımız bir harita!

'Tuvalete gittikten sonra elleri sabunla yıkama' haritasında Türkiye ikinci sıraya yerleşmiş. Haritaya şöyle bir göz attığınızda, Avrupalı herhangi birisiyle tokalaşmak gelmiyor içinizden.

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6. Fransa'nın egemenliği altında geçirilen yıl sayısına göre Avrupa topraklarının haritası

6. Fransa'nın egemenliği altında geçirilen yıl sayısına göre Avrupa topraklarının haritası

Birinci Fransız İmparatorluğu, Fransa'da Napoléon Bonaparte'ın imparatorluk dönemiydi. 2 Aralık 1804'te Bonaparte kendisini imparator ilan etti ve ilerleyen yıllarda Avrupa'nın neredeyse tamamını kontrolü altına aldı.

7. Afrika'nın 1913 tarihli haritası

7. Afrika'nın 1913 tarihli haritası

Birinci Dünya Savaşı döneminde sömürge toprakları Uzakdoğu’dan Afrika’ya dünyanın dört bir yanına yayılmıştı. Büyük sömürge imparatorlukları değerli madenleri, değerli toprakları ve insanları sömürmekteydi. Afrika ise görmüş olduğunuz ülkeler tarafından paylaştırılmıştı.

8. 1683 yılına ait bir Osmanlı haritası

8. 1683 yılına ait bir Osmanlı haritası

Osmanlı, 1683 yılında en geniş sınırlarına ulaşmıştı. 1453 tarihinde yükseliş dönemine geçen, hem doğu hem de batıdaki sefer ve fetihlerine devam eden Osmanlı, 1683 yılında zirveye yerleşti. O yıl, Osmanlı'nın padişahı ise 3. Murat Han'dı.

9. Avrupa'da bir alkol çeşidinin tüketim oranını gösteren harita.

9. Avrupa'da bir alkol çeşidinin tüketim oranını gösteren harita.

En düşük oran 13 ile Türkiye'de. En yüksek oran ise 135 ile Çek Cumhuriyeti'nde.

10. Dünya genelinde kullanılan standart kağıt ölçüsü

10. Dünya genelinde kullanılan standart kağıt ölçüsü

Sarı renkle görmüş olduğunuz alanlar, A4 boyutunu standart kağıt boyu olarak kabul ediyor. Mavi alanlar ise hem daha dar hem de daha kısa olan ABD ölçüsüne uygun bir kağıt kullanıyor.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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