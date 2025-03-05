İncelemelere Doyamayacağınız Bu 10 Harita Hayata Bakış Açınızı Değiştirebilir!
İncelemelere Doyamayacağınız Bu 10 Harita Hayata Bakış Açınızı Değiştirebilir!
İçerisinde yaşadığımız dünya aslında harika güzellikler barındırıyor. Fakat bizler günlük koşuşturmacamız içerisinde çoğu zaman bu güzellikleri göz ardı ediyoruz. Görmeye alışık olduğumuz dünya haritaları ise bize pek de farklı bilgiler sunmuyor. Aslında haritalar, sundukları görsel bilgilerle öğrenmenin en iyi araçlarından biri! Peki dünyaya daha farklı bir gözle bakmak, onun güzelliklerini keşfetmek ister miydiniz?
Gelin, bakış açınızı değiştirebilecek 10 farklı haritayı yakından inceleyelim.
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1. Amazon Ormanları'nın büyüklüğünün ABD kadar olduğunu biliyor muydunuz?
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2. Endonezya'da zengin ve fakirin farkını gözler önüne seren bir alan.
3. Kuzey Amerika'da hangi ülkeler en hızlı internete sahip?
4. Bir de Afrika'ya bakalım.
5. Karşınızda gurur duyacağımız bir harita!
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6. Fransa'nın egemenliği altında geçirilen yıl sayısına göre Avrupa topraklarının haritası
7. Afrika'nın 1913 tarihli haritası
8. 1683 yılına ait bir Osmanlı haritası
9. Avrupa'da bir alkol çeşidinin tüketim oranını gösteren harita.
10. Dünya genelinde kullanılan standart kağıt ölçüsü
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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