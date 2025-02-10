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İncelemelere Doyamayacağınız Bu 10 Harita Hayata Bakış Açınızı Değiştirebilir!

İncelemelere Doyamayacağınız Bu 10 Harita Hayata Bakış Açınızı Değiştirebilir!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
10.02.2025 - 20:26

Güzeller güzeli dünyamıza ve ülkemize hep aynı haritalardan bakmaktan sıkılmadınız mı? Aslında her ülkeyi kendi içinde ve komşularıyla beraber pek çok farklı şekillerde haritalarla anlatabiliriz. Birazdan göreceğiniz 10 farklı harita da sizin dünyaya olan bakış açınızı değiştirecek nitelikte.

Hazırsanız, dünya turumuz başlıyor!

Kaynak 1 - Kaynak 2

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1. İki kıtada toprağı bulunan ülkeler

1. İki kıtada toprağı bulunan ülkeler

2. Otoban geçen iller haritası

2. Otoban geçen iller haritası

3. Türkiye'nin sakin şehirleri

3. Türkiye'nin sakin şehirleri

4. Avrupa başkentlerinin oluşturduğu bir harita

4. Avrupa başkentlerinin oluşturduğu bir harita

5. Dünyanın en uzun uçuşlarının rotaları

5. Dünyanın en uzun uçuşlarının rotaları
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6. Avrupa ülkelerindeki Müslümanların oranları

6. Avrupa ülkelerindeki Müslümanların oranları

7. Güney Amerika'nın topoğrafya haritası

7. Güney Amerika'nın topoğrafya haritası

8. Tüm zamanların en hızlı 10.000 metre koşucularının doğum yerleri.

8. Tüm zamanların en hızlı 10.000 metre koşucularının doğum yerleri.

9. Android mi iOS mu?

9. Android mi iOS mu?

Yeşil: Android

Mavi: iOS

10. II.Dünya Savaşı öncesinde kadınların oy hakkına sahip olduğu ülkeler

10. II.Dünya Savaşı öncesinde kadınların oy hakkına sahip olduğu ülkeler

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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