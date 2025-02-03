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İncelemelere Doyamayacağınız Bu 10 Harita Hayata Bakış Açınızı Değiştirebilir!

İncelemelere Doyamayacağınız Bu 10 Harita Hayata Bakış Açınızı Değiştirebilir!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
03.02.2025 - 18:43

Dünyamızı klasikleşen haritadan görmeye alıştık. Fakat içerisinde yaşadığımız dünyanın keşfedilecek birçok yanı var aslında! Bu kez dünyaya farklı bir gözle bakmaya, ülkelerin, şehirlerin haritalarını incelemeye var mısınız? 'Evet' dediğinizi duyar gibiyiz. O halde gelin, her hafta derlediğimiz '10 farklı harita' içeriğinin bu haftaki seçkisine göz atalım.

Kaynak 1 - Kaynak 2

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1. ABD-Kanada sınırı dünyanın en uzun uluslararası sınırıdır. Peki Avrupa üzerinde nasıl mı görünüyor?

1. ABD-Kanada sınırı dünyanın en uzun uluslararası sınırıdır. Peki Avrupa üzerinde nasıl mı görünüyor?

2. Hangi Avrupa dilini öğrenmek daha zor? Türkçe 4. grupta yer alıyor ve ortalama 44 haftaya ihtiyacınız var!

2. Hangi Avrupa dilini öğrenmek daha zor? Türkçe 4. grupta yer alıyor ve ortalama 44 haftaya ihtiyacınız var!

3. Modern dünyanın takvimi!

3. Modern dünyanın takvimi!

4. Mississippi Nehri ve kolları

4. Mississippi Nehri ve kolları

5. Bir İstanbul haritası

5. Bir İstanbul haritası
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6. İtalya'daki pizzacılar

6. İtalya'daki pizzacılar

7. Kırmızı alanlardaki gökdelenler, şehrin en yüksek dağından bile yüksekmiş!

7. Kırmızı alanlardaki gökdelenler, şehrin en yüksek dağından bile yüksekmiş!

8. ABD'nin topoğrafyası

8. ABD'nin topoğrafyası

9. İkinci Dünya Savaşı'nda batan Japon gemileri

9. İkinci Dünya Savaşı'nda batan Japon gemileri

10. En geniş sınırlarıyla Moğol ve Roma İmparatorluğu

10. En geniş sınırlarıyla Moğol ve Roma İmparatorluğu

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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