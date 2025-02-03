İncelemelere Doyamayacağınız Bu 10 Harita Hayata Bakış Açınızı Değiştirebilir!
İncelemelere Doyamayacağınız Bu 10 Harita Hayata Bakış Açınızı Değiştirebilir!
Dünyamızı klasikleşen haritadan görmeye alıştık. Fakat içerisinde yaşadığımız dünyanın keşfedilecek birçok yanı var aslında! Bu kez dünyaya farklı bir gözle bakmaya, ülkelerin, şehirlerin haritalarını incelemeye var mısınız? 'Evet' dediğinizi duyar gibiyiz. O halde gelin, her hafta derlediğimiz '10 farklı harita' içeriğinin bu haftaki seçkisine göz atalım.
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1. ABD-Kanada sınırı dünyanın en uzun uluslararası sınırıdır. Peki Avrupa üzerinde nasıl mı görünüyor?
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2. Hangi Avrupa dilini öğrenmek daha zor? Türkçe 4. grupta yer alıyor ve ortalama 44 haftaya ihtiyacınız var!
3. Modern dünyanın takvimi!
4. Mississippi Nehri ve kolları
5. Bir İstanbul haritası
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6. İtalya'daki pizzacılar
7. Kırmızı alanlardaki gökdelenler, şehrin en yüksek dağından bile yüksekmiş!
8. ABD'nin topoğrafyası
9. İkinci Dünya Savaşı'nda batan Japon gemileri
10. En geniş sınırlarıyla Moğol ve Roma İmparatorluğu
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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