Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Geldik haftanın en tatlı anına! Yemeklerin burada sadece karın doyurmadığını bilen bilir. Yemeklerle ilgili komik paylaşımlarla bizleri mizaha doyuranlar da var. İyi ki de varlar! Haftanın en komik yemekli tweetlerini derlediğimiz serimizde bu hafta da oldukça eğlenceli paylaşımlar vardı.

Hazırsanız, bu haftaki turumuz da başlıyor. 🚀