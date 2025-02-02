Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri
Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri
Geldik haftanın en tatlı anına! Yemeklerin burada sadece karın doyurmadığını bilen bilir. Yemeklerle ilgili komik paylaşımlarla bizleri mizaha doyuranlar da var. İyi ki de varlar! Haftanın en komik yemekli tweetlerini derlediğimiz serimizde bu hafta da oldukça eğlenceli paylaşımlar vardı.
Hazırsanız, bu haftaki turumuz da başlıyor. 🚀
Demek böyle oluyormuş :)
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👇🏻
Tüm ekibi tebrik ederiz.
👇🏻
Siz de bu domatesi unutmayacaksınız.
👇🏻
Tiramisu severler toplansın!!
Herhalde açlığı yatıştırmak için.
Ne dersiniz?
Sossuz döner görmeyeli bi 50 yıl falan oldu
👇🏻
"Açken sen, sen değilsin."
👇🏻
22.50;
👇🏻
Yalnız trileçe öyle olmaz iyiliğin için söylüyorum
Kabarıklık da fena değil
👇🏻
Ne kadar yetişkinsiniz?
Oyy yerim seni
Haftayı güzel bir öneriyle kapatalım! Görüşmek üzere 👋🏻
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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