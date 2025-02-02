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Yemek
Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
02.02.2025 - 12:19

Geldik haftanın en tatlı anına! Yemeklerin burada sadece karın doyurmadığını bilen bilir. Yemeklerle ilgili komik paylaşımlarla bizleri mizaha doyuranlar da var. İyi ki de varlar! Haftanın en komik yemekli tweetlerini derlediğimiz serimizde bu hafta da oldukça eğlenceli paylaşımlar vardı.

Hazırsanız, bu haftaki turumuz da başlıyor. 🚀

Demek böyle oluyormuş :)

Demek böyle oluyormuş :)
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Tüm ekibi tebrik ederiz.

Tüm ekibi tebrik ederiz.
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Siz de bu domatesi unutmayacaksınız.

Siz de bu domatesi unutmayacaksınız.
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Tiramisu severler toplansın!!

Tiramisu severler toplansın!!
twitter.com

Herhalde açlığı yatıştırmak için.

Herhalde açlığı yatıştırmak için.
twitter.com

Ne dersiniz?

Ne dersiniz?
twitter.com

Sossuz döner görmeyeli bi 50 yıl falan oldu

Sossuz döner görmeyeli bi 50 yıl falan oldu
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

"Açken sen, sen değilsin."

"Açken sen, sen değilsin."
twitter.com

Döner Kebap ısmarlanmasıyla intihardan vazgeçen Türk.

👇🏻

👇🏻
twitter.com

22.50;

22.50;
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Yalnız trileçe öyle olmaz iyiliğin için söylüyorum

Yalnız trileçe öyle olmaz iyiliğin için söylüyorum
twitter.com

Kabarıklık da fena değil

Kabarıklık da fena değil
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Ne kadar yetişkinsiniz?

Ne kadar yetişkinsiniz?
twitter.com

Oyy yerim seni

Oyy yerim seni
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Haftayı güzel bir öneriyle kapatalım! Görüşmek üzere 👋🏻

Haftayı güzel bir öneriyle kapatalım! Görüşmek üzere 👋🏻
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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